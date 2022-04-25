Gezi davasında karar duruşması görülüyor

Gezi davası karar duruşması avukatların ifadeleriyle devam ediyor. Avukat Fikret İlkiz, "Derhal karar verme düşüncesindesiniz. Hangi yasada vardır, 'ne dersen de karar belli' anlayışı" diye konuştu.

Fırat FISTIK

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Gezi davası karar duruşmasının ikinci oturumu İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Duruşma, avukatların ifadeleriyle başladı.

İlk sözü alan Mine Özerden'in avukatı Tuğçe Duygu Köksal, “Bir savunma yapmakla yapmamak arasında kaldığımı ifade etmek isterim. Şu an suçun unsurları oluşmadığından, 18 Şubat 2020 tarihli beraat kararından bugüne bu dosyada herhangi bir aleyhe gelişme, delil toplanması gibi bir durum söz konusu değildir. Beraat talep ediyoruz. 2020'deki beraat kararından bugüne kadar hangi deliller toplandı, hangisi tartışıldı, aksi yönde karar neye göre alınacak?” dedi.

Yargılananlardan Yiğit Ali Ekmekçi'nin avukatı Emel Ataktürk, “Ne müvekkilin ne de diğer sanıkların şiddetle ilişkisi ortaya konmuş değil. Suçlamaların tamamı, hak savunuculuğuyla alakalı yasal, barışçıl faaliyetler. Asıl amaç, Türkiye'de hak savunucularını ve muhalifleri susturmak” diye konuştu.

Avukat Hasan Fehmi Demir de “Müvekkillerimiz olmayan suçun savunmasını yapmaya çalışıyorlar. Yapmadıkları eylemleri kanıtlanmaları istiyor. Sizce biber gazıyla insanlarımızın öldürülmesi mi ülkemizin yüzünü karartır yoksa biber gazının kullanımına karşı çıkmak mı?” dedi. Avukat Bahri Belen, de “Mahkemenin beraat dışında bir karar verme olasılığı yok. Delillerin hiçbir tartışılmadı, böyle nasıl bir karar verilebilir” ifadelerini kullandı.

HİÇ KİMSEYE BUNU YAŞATMAK HAKKINIZ YOK

Ses sistemindeki arıza nedeniyle duruşmaya yarım saat ara verildi. Aranın ardından Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Mücella Yapıcı'nın avukatı Fikret İlkiz konuştu:

* Mütalaayı açıklayan savcı, yeni bir şey söylemiyor. Biz de tekrarların tekrarını yaşıyoruz. Hiç kimseye bunu yaşatma hakkınız yoktur. Hiç kimse bizi dinlemedi, hiç kimse. Bu dosyada hükümete karşı suçlar kapsamında yapılmış bir dinleme yok. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi beraat kararı verirken önceki dinlemelerin zehirli ağacın meyvesi olduğunu söyledi. Osman Kavala da diğer yargılananlar da Gezi’nin finansörü değildir, olamazlar da. Zaten beş paraları yoktur. Mahkemenin biri beraat kararı verirken, diğerinde aynı iddialarla ceza isteniyor. Acaba 5 yıl sonra da bu delillerden hareketle, bunların yeniden bizim önümüze gelme ihtimali yok mudur? Vardır, bunu yaparsınız.”

72 SAYFALIK MÜTALAAYA 72 SAYFALIK SAVUNMA

* Mücella Yapıcı, ilk yargılama sırasında ‘kaç iddianame düzenlerseniz düzenleyin aynı savunmayı yapacağım’ demişti. Beş yıl sonra yine yargılarsanız yine aynı savunmayı yapacağız. Bu 72 sayfalık savunmamızı vereceğim. Savcılığın mütalaası 72 sayfa. Aynı şekilde, aynı sayfalarla yanıt vermiş olduk.

* Avukat Tora Pekin konuşurken 48 dakika oldu dediniz. Süre mi tutuyorsunuz? Derhal karar verme düşüncesindesiniz. Hangi yasada vardır, ‘ne dersen de karar belli’ anlayışı.”

HAKİMLERE ‘DİNLEMİYORSUNUZ' İTİRAZI

Avukat Evren İşler, “Zaten ne dediğimle ilgilenmiyorsunuz. Biriniz sağa, biriniz sola bakıyor, biriniz dosya karıştırıyor. Olsun ben konuşayım yine de. Bu dosyada çok fazla hukuksuzluk var. Hepsini saysak bir saate sığmaz, Tora Pekin'in sözünü kestiniz. Yaptığınız baştan sona hukuka aykırı, savunma hakkını ihlal ettiniz” dedi ve Pekin'in cuma günü tamamlatılmayan savunmasını okudu.

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