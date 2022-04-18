Komandolar, PKK’nın ‘Asker buralara ayak basamaz’ dediği Ape Musa Kampı’na girdi

Diyarbakır’ın Lice-Hani ilçeleri arasında kalan ve terör örgütü PKK’nın “Asker buralara ayak basamaz” dediği Ape Musa Kampı'na hava destekli operasyon başlatıldı. Mehmetçik, bu bölgede barındıkları tespit edilen ikisi 10 milyonluk Kırmızı, ikisi 2 milyonluk Turuncu, 1’i de 500 bin liralık Gri listede aranan bu 8 üst düzey PKK'lının peşinde.

Özgür CEBE

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Terör örgütü PKK'nın ülke gündeminden tamamen çıkarılması amacıyla Jandarma Genel Komutanlığınca planlanıp Bölge ve İl Jandarma Komtanlıklarınca icra edilen iç güvenlik harekatları bahar ayı ile birlikte ilk olarak Diyarbakır'dan başladı.

Kış üslenmesinden çıkan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için “Abluka-1 Şehit Jandarma Çavuş Kadir Aydın operasyonu” başlatıldı.

Lice ile Hani ilçeleri arasındaki dağlık bölgede kalan ve PKK'nın sözde Ape Musa alanı diye adlandırdığı Birlik, Şenlik, Miaran, Ayaz, Aşağı ve Yukarı Turalı, Gömeç ve Kıllıboğan bölgelerinde Atak taarruz helikopterleri ve SİHA'ların da desteğiyle geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

42 timden oluşan birlikler karadan teröristlerin muhtemel barınma alanlarına nokta operasyonlar yapıyor. Önceden belirlenen koordinatlarla sığınak ve barınma alanları helikopterlerle vuruluyor.

MEHMETÇİK BU 8 HAİNİ ARIYOR

Terör örgütü PKK'nın sözde Orta Saha diye adlandırdığı Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Elazığ, Erzurum ve Batman kırsalını içine alan bölgenin sorumlusu olan ve İçişleri Bakanlığınca 10 milyon lira para ödüllü Kırmızı listede aranan Devrim Palu kod adlı Müslüm Bayat ile sözde Amed Eyalet sorumlusu Axin Muş kod adlı Hülya Demirer, sözde Özel güç sorumlusu 2 milyonluk Turuncu listede aranan Aliye Kiye ile hükümetin PKK'yla müzakere yürüttüğü çözüm sürecinde Diyarbakır'da evine giden istihbarat şubede görevli polis Ali Kızıloğlu ile asayiş şubede görevli Osman Bal'ı suikast sonucu şehit edip dağa kaçan sözde Ape Musa alan sorumlusu 2 milyonluk Turuncu listedeki Mehmet Süleymanoğlu, 500 bin liralık gri listede aranan Adar kod adlı Hatice Ay, Hevidar kod adlı Çidem Dere, Doktor Mahsun kod adlı Vedat Ayhan ile Kuzey Irak'tan suikastçı olarak bölgeye gönderilen Suriye uyruklu Ala kod adlı kadın teröristin etkisiz hale getirilmesi için bölge çembere alındı.

Saha sorumlusu olarak bir ay önce bölgeye geldiği tespit edilen terörist Müslüm Bayat, 25 yıldan beri terör örgütünün dağ kadrosunda yer alıyor.

Son olarak Irak'ın Sincar bölgesinde ve Suriye'nin Rimelan kasabasında sözde cephe sorumlusu olan Bayat'ın, Suriye uyruklu Fehman Hüseyin'in talimatıyla Diyarbakır kırsalına gönderildiği belirlendi.

1 EKİME KADAR 9 BİN159 OPERASYON BÖLGE GENELİNDE YAPILACAK

Eren Kış operasyonları 15 Nisan itibariyle tamamlanınca 16 Nisan'dan itibaren de İlkbahar-Yaz Abluka operasyonları başlatıldı. Bunun ilki de Diyarbakır'da 17 Nisan'da başladı.

Ara, bul, yok et parolasıyla 7/24 kesintisiz devam edecek operasyonlar 1 Ekim'e kadar devam edecek. Terör örgütünün lojistik ve ikmal kanalları ile işbirlikçi yapılanmaları, finans kaynaklarının kesilmesi için tüm Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde toplam 9 bin 159 küçük, orta ve büyük ölçekte operasyon icra edilecek.

15 Nisan itibariyle tamamlanan Eren ve Eren-Kış Operasyonlarında Jandarma Genel Komutanlığı Terör ve İstihbarat Daire Başkanlıklarının verilerine göre, 339 terörist etkisiz hale getirildi. 421 mayın ve el yapımı patlayıcı imha edildi. 576 silah ve 827 el bombası, 5 ton 983 kilo patlayıcı ve 123 bin 391 değişik çaplarda mühimmat ele geçirildi.

IRAK’IN KUZEYİNE PENÇE-KİLİT OPERASYONU

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe-Kilit operasyonu ile ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada, “Harekât sırasında; sivillerin, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır. Irak'ın toprak bütünlüğüne saygılı olarak gerçekleştirilen bu operasyonda sadece teröristler hedef alınmaktadır. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edilecektir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın tamamı ise şöyle:

“Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından icra edilen başarılı operasyonlar neticesinde ağır kayıplar veren PKK/KCK terör örgütünün; Irak'ın kuzeyinde bazı bölgelerde varlığını hâlen sürdürmeye, yeniden barınma alanları ve mevziler oluşturmaya devam ettiği ve geniş çaplı bir saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilmiştir. PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyinde (sözde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde) bulunan terörist hedeflere karşı “PENÇE-KİLİT OPERASYONU” başlatılmıştır.

Operasyon öncesinde PKK/KCK örgütüne ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ile sözde karargâhlardan oluşan hedefler hava harekâtı ile ateş altına alınmıştır. Hava hücum harekâtı öncesinde bölgede konuşlu Fırtına, ÇNRA ve diğer topçu unsurlarımız tarafından da belirlenen hedefler yoğun şekilde ateş altına alınarak tam isabetle vurulmuştur. Hava kuvvetlerimiz, ateş destek vasıtalarımız, ATAK helikopterlerimiz, İHA ve SİHA'larımızla desteklenen Komandolarımız ve Özel Kuvvet unsurlarımız karadan sızarak ve hava hücum harekâtı ile bölgeye intikal etmiştir. Dost ve müttefiklerimizle koordine edilerek icra edilen bu harekâtta, azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak terör örgütünün bölgedeki varlığına ağır bir darbe indirilmiştir.

Harekât sırasında; sivillerin, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır. Irak'ın toprak bütünlüğüne saygılı olarak gerçekleştirilen bu operasyonda sadece teröristler hedef alınmaktadır. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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