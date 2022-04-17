Muğla’da kullanılmayan suya atık su bedeli

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir abonenin hiç su kullanmaması nedeniyle su kullanım ücretinin olmadığı faturasına 12 TL atık su bedelinin yansıtılması şaşkınlık yarattı. Başka bir aboneye de 18 liralık tüketime 42 liralık fatura çıkarıldı.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir abonenin hiç su kullanmamasına rağmen su kullanma bedelinin “0” olduğu faturaya “Atık Su Bedeli” olarak 12 TL ücret yazılması ilçede şaşkınlık yarattı. “Şikayetim var Marmaris” başlıklı sosyal medyada paylaşılan faturaya karşı vatandaşlar tepki gösterdi. Başka bir aboneye de 18 liralık tüketime 42 liralık fatura çıkarıldı.

KURUM İTİRAZA HÂLÂ CEVAP VERMEDİ

Betül Kozanoğlu, “Şikayetim var Marmaris” isimli sosyal medya hesabından, “MUSKİ’nin marifeti. Kullanılmayan, kapalı sıfır tüketime atık su bedeli olur mu? Neyin atığı bu? Muz Cumhuriyeti mi burası? Muğla Büyük Şehir Belediyesi, Marmaris Belediyesi, huuuu duyuyor, görüyor musunuz? İBB kadar olamazsınız. Onun attığı tırnaktan vazgeçtik Topuklu Efe'yi de mi görmüyorsunuz? Hani insanı tüketim bedeliniz nerede, insani tüketimi bırakın birde usulsüz fatura düzenliyorsunuz. Su tüketimi ‘0' olan aboneye atık su bedeli 12 TL yetmezmiş gibi Muğla BB, bakanlıklara, MUSKİ’ye de pay çıkarttık mı fatura oldu hoooop 51.72 TL. Yetmez ama burnunuzdan fitil fitil gelsin” ifadelerini kullandı.

Durumu yetkililere bildirmesine rağmen kendisine henüz bir cevap verilmediğini de açıkladı.

3 METREKÜP SARFİYAT BEDELİ 18, FATURA 42 TL

TC İrfan Yalçınkaya da Betül Kozanoğlu açıklamasının hemen altına kendi yaşadığı sıkıntıyı dile getirdi. Yalçınkaya, “Tam 3 aydır zorunlu nedenlerle Marmaris dışındaydık. 28 Mart'ta döndük. Sadece 8 gün önce, kullandığımız şehir şebeke suyu yalnız ve sadece 3, evet üç metre küp.Ve tanzim edilen fatura kırk iki (42) lira! İşte buna insafsızlık, izansızlık denir! Sosyal demokrat olduğunu, halkçı olduğunu, halkın refahı için çalışacağını iddia ederek bizim tarafımızdan seçilip göreve getirilenler, haberiniz var mı bu insafsızlıktan, vicdansızlıktan? Var, tabii ki var. Ben Halk Masası'na yazdım. Muğla Büyük Şehir Belediyesi'ni aradım. Bağlamaya yürekleri yetseydi beni, başkan Sn. Gürün beye, bizzat kendilerine de anlatacaktım ama adamları bağlamadılar benim telefonumu. Ben bütün imkanlarımı, bütün gücümü kullanarak bu insafsızlığı tüm Türkiye ye duyurmaya kararlıyım!” diye yazdı.

MUSKİ'NİN SİTESİNDE ATIK SU İLE İLGİLİ NE YAZIYOR?

* İşyeri, kırsal işyeri, karma tip, kırsal karma tip, resmi kurum ve belediyeler, kamu kurumu yeşil alan ve mezarlıklar abonelerinin içme su bedelinin yüzde 50'si kadar atık su bedeli alınır.

* MUSKİ su ve atıksu ücret tarifeleri TÜİK tarafından Aralık ayında açıklanacak olan Kasım ayı TÜFE aylık değişim oranı uygulanarak 1 Ocak tarihinden itibaren ilk okuma dönemi ile hangi dönemde tüketildiğine bakılmaksızın yürürlüğe girer. Su ve atıksu tarifeleri her okuma döneminde bir önceki ay TÜFE oranı kadar güncellenir.

* Su ve atıksu tarifeleri vergi, resim ve harçlardan hariç belirlenmiştir.

* Klasik aboneler ile ön ödemeli sayaç kullanan abonelerin tarifeleri eşit uygulanır.

* Tüzel kişiliği kaldırılan köylerde içme ve kullanma sularına; 6360 sayılı 14 ilde büyükşehir belediyesi ve 27 ilçe kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun Geçici 1 inci maddesinin 15 inci fıkra hükmü gereğince belirlenen tarife uygulanır.