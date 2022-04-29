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Erdoğan’dan, CHP’li Özgür Özel’e tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel aleyhine Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Yayınlanma: 12:56 - 29 Nisan 2022 Güncellenme:
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Erdoğan’dan, CHP’li Özgür Özel’e tazminat davası

Aydın tarafından yayımlanan açıklamada şunlar kaydedildi:

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in 26 Nisan 2022 tarihinde Çağlayan Adliyesi önünde yaptığı basın açıklamasında Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak kişilik haklarını ihlal edici mahiyette gerçek dışı itham ve isnatlarda bulunmuştur. Bu açıklamaları nedeniyle Özgür Özel aleyhine Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır.

– Davalının, dava konusu beyanları, ifade özgürlüğünün sınırlarını aşan, kamusal tartışmalara katkı sunma kapasitesi olmayan, Sayın Cumhurbaşkanımızın itibarına zarar veren, siyasi eleştiriden çok kişisel saldırı niteliğinde açıklamalardır. Sonuç itibariyle dava dilekçesinde 250 bin TL manevi tazminatın Özgür Özel'den tahsili ile mahkeme kararının yüksek tirajlı bir gazetede yayınlanması talep edilmiştir.

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