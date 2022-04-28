Vatandaşın bayram hevesi kursağında kaldı

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşları alışveriş heyecanı sardı. Ancak zamlı fiyatlarla karşılaşan yurttaşların hevesi kursağında kaldı... Ucuzluğuyla bilinen Eminönü'nde bile fiyatlar yaklaşık 2 katına çıktı. Lokumun ve bayram şekerinin ortalama kilo fiyatı 50 liraya, fıstıklı baklavanın fiyatı ise 150 lira oldu. Hal böyle olunca esnaf satamamakta, halk ise alamamaktan dertli.

Batuhan SERİM

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Kamera: Sinan TUNÇ

İstanbul’da ucuzluğuyla ve kalabalıklığıyla bilinen Eminönü Çarşısı’nın eski günlerinden eser kalmadı. Hayat pahalılığı hem esnafı hem de alışverişe gelen vatandaşları derinden etkiledi.

Ürün fiyatlarının ortalama 2 katına çıktığını dile getiren esnaf, yerli müşterinin alım gücünün çok düştüğünü; eskiden kiloyla alanların şimdi birkaç yüz gram veya taneyle alışveriş yaptığını söyledi.

Vatandaşlar da daha ucuz olduğu için geldikleri Eminönü’nde hayal kırıklığına uğradı…

Bütçelerine uygun ürün bulamayanlar, eli boş geri döndü.

SÖZCÜ muhabiri vatandaşlara mikrofon uzattı; Ramazan Bayramı öncesi esnafa satışlardaki son durumu, vatandaşa ise alışveriş yapıp yapamadığını sordu. İşte verilen yanıtlar:

“ÖNCEDEN KİLOYLA ALAN ŞİMDİ 20-30 LİRALIK ALIYOR”

Esnaf Hüseyin Yavuzer: “Diğer senelerle kıyasladığımızda satışlarda düşüş var. Geçen sene 45-50 liraya sattığımız lokum bu sene 80-85 lira. Şeker fiyatları da aynı şekilde zamlandı. Satışlarımızın iyi olmamasının sebebi de fiyat artışları. Çünkü insanların alım gücü azaldı. Önceden müşteri geldiğinde kiloyla alıyordu, şimdi 20 liralık, 30 liralık, ne kadar parası çıkarsa o kadarlık alışveriş yapıyor. Eskiden bayrama 3-5 gün, 1 hafta kala tezgahları bayram şekerleriyle, lokumlarla doldururduk, şu an o eski yoğunluk yok. Eski talep yok.”

“EMİNÖNÜ’NDE BİLE FİYATLAR BÖYLEYSE…”

Nuran hanım: “Bayram öncesi alışveriş yapamıyoruz. Sadece telefonla fotoğraflarını çekebiliyorum, alamıyorum… Hep buradan alışveriş yapıyordum, İstanbul’un kalbi burası zaten ama burası bile bu kadar pahalıysa diğer yerleri düşünemiyorum.”

“NEREDE UCUZU VAR, ONU ARIYORUZ”

Musa Tekel: “Nasıl alışveriş yapabiliriz? Maaşlarımız düşük, ikramiyelerimizi yükseltmediler… Fiyatlar uçmuş durumda. Nerede ucuzu var, onu arıyoruz. Allah sonumuzu hayır etsin. Biz emekliler bir şeyler bekledik ama sevgili Tayyip Erdoğan maalesef bir şeyler vermedi. (Bayram ikramiyenize zam yapılsaydı o zamla burada alışveriş yapabilir miydiniz?) En azından torunlarımıza bir şeyler alırdık.”

“HAYATIMDA BU KADAR UCUZLUK GÖRMEDİM!”

Mustafa Araç: “Fiyatlar şahane! Bu kadar ucuzluk görmedim ben hayatımda! Emekli maaşımızla bol bol alışveriş yapıp üstüne para biriktireceğiz!”

“TORUNUMUN CANI ÇEKMESİN DİYE TEZGAHLARDAN UZAKLAŞTIRIYORUZ”

Sevinç Kuş: “Ne bize zam verseydi, ne de ürünlere zam gelseydi… Ortalık battı! (Etiketleri görünce aklınızdan ne geçti?) Hiç alışveriş yapmamak. (Torununuzun istediklerini alabiliyor musunuz?) Hayır. Çocuğu tezgahlardan uzaklaştırmaya çalışıyoruz.”

“MÜŞTERİLERE FİYAT SÖYLEMEMEK İÇİN KAÇIYORUM”

Esnaf Uğur Ataş: “Fiyatları artık kontrol edemediğimiz için hangi ürünü, hangi gün, kaça satacağımızı bilmiyoruz. 3-5 günde bir ürünlere zam geliyor. Yerli müşterinin bir şey alacak durumu yok. Fiyatlar bizi bile aşıyor artık. Ben işletme sahibi olmama rağmen bu fiyatlarla alışveriş yapma imkanım yok. Normalde müşteriler bayram için tatlı alıyorlardı kiloyla, şimdi yarım kilo, 250 gram, 2 dilim, 3 dilim alıyorlar. Vallahi ben müşteriye fiyat söylerken utanıyorum. Çoğu zaman fiyat söylememek için kaçıyorum. Sabit müşterilerimizin bile yüzde 70-80’ini kaybettik. Geçmiş bayramlarda tepsiyle sipariş alırdık, bu bayram öncesi şu ana kadar bir tane bile sipariş almadık.”

“BU SENE İSTEDİKLERİMİZİ ALAMAYACAĞIZ”

İsa bey: “Dar gelirliler için fiyatlar bayağı yüksek. (Gönlünüzden geçenleri bol bol alabilecek misiniz?) Yok, alamayız. Bu sene alamayız.”

“3 AY ÖNCE 90 LİRA OLAN LOKUM ŞU AN 195 LİRA”

Doğan bey: “3 ay önce geldiğimde aldığım lokumun kilosu 90 liraydı, şuan 195 lira… Aradaki farkı siz düşünün. Allah sonumuzu hayır etsin.”

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