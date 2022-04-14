Adana’da kaçak makaron ve sigara operasyonu

Adana'da, 1 milyon 611 bin adet kaçak makaron ile bin 450 paket sigara ele geçirildi.

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Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ceyhan ilçesi Mustafabeyli ve Dutpınarı mahalleri ile Pozantı ilçesi Eskikonacık Mahallesinde durdurulan bazı araçlarda arama yapıldı.

Aramalarda 100 koli ve 47 poşet içerisinde 1 milyon 611 bin adet piyasa değeri yaklaşık olarak 300 bin lira olan boş makaron ile bin 450 paket kaçak sigara ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

MERSİN’DE DE OPERASYON YAPILDI

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Toroslar ve Tarsus ilçelerinde kaçak sigara imalatı ve satışı yapıldığı yönünde bilgi alan ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 418 bin adet makaron, 40 kilogram kıyılmış tütün, 1 adet makaron doldurma makinası ve 1 adet kompresör ele geçirildi. (İHA)

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