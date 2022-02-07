Birliktelik yaşadığı kadını ve eski kocasını vurdu

Afyonkarahisar’da eski karı koca araçlarına binmek üzereyken silahlı saldırıya uğradı. Çiftin ayrı kaldığı süre içerisinde kadının birlikte yaşadığı öne sürülen şahıs tarafından balkondan pompalı tüfekle vurulduğu ortaya çıktı.

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Olay, kent merkezi Fatih Mahallesi, Filistin Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elif E., bir süre önce Muhammet Ali Ö., ile ayrıldı. Çift daha sonra bir araya gelmek için görüşerek anlaştı. Ancak çiftin ayrı kaldığı süre içerisinde Elif E., iddiaya göre Cemil A., isimli şahısla birliktelik yaşadı. Bunu öğrenen eski koca Muhammet Ali Ö., durumu kabullenemeyerek, eski eşi Elif E.'yi de yanına alarak Cemil A., ile görüşmeye gitti.

Bir süre görüşen taraflar arasında daha sonra kavga çıktı. Muhammet Ali Ö. ve Elif E., kavganın ardından evden ayrılarak hafif ticari araca binmek üzereyken iddiaya göre, Cemil A., evinin balkonuna çıkarak çiftin üzerine pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateşte Elif E. ve Muhammet Ali Ö., vuruldu. Yaralılar ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile üniversite hastanesine kaldırdı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bölgeye gelen ekipler olayın şüphelisi Cemil A.'yı saldırıda kullandığı pompalı tüfekle gözaltına aldı. Muhammet Ali Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu, Elif E.'nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.