Buzlanan yolda ilerlemekte zorlanan araçların üzerine çıktılar

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından araçlar, karla kaplı yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlar, buz tutan yolda lastiklerin kaymaması için araçların üzerine çıkarak ağırlık oluşturmaya çalıştı.

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İstanbul’da aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından kentin büyük kısmında, cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Sürücüler, buzlanan yollarda araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Bazı vatandaşlar, buzlanan yolda lastiklerin sürtünmesini artırmak için araçların üzerine çıktı.

Başakşehir’de kaydedilen bir görüntüde, bir vatandaş buzlanan yolda ilerlemekte güçlük çeken aracın kaputunun üzerine yatıyor.

Görüntüde, kar yağışının devam ettiği görülürken, otomobil ise yolda yavaş yavaş ilerliyor.

Bayrampaşa’da sürücü tarafından kaydedilen bir görüntüde ise aracın bagaj kısmına oturan bir kişi, otomobil hızlandığında düşüyor. O görüntüler, tehlikeli olduğu kadar eğlenceli anlara da sahne oluyor. (DHA)

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