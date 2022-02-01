Kızını döven babaya ‘yaralama’ suçundan para cezası

Kayseri'de, dışarı çıkmak isteyen kızı S.A.'yı darp ettiği suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Ali A., 150 adli gün karşılığı 3 bin TL para cezasına çarptırıldı.

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Olay, geçen yıl 20 Kasım’da, Kocasinan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre S.A., babası Ali A.’dan dışarı çıkmak için izin istedi. Babanın “Hayır” cevabı üzerine kızı ile arasında tartışma çıktı. Ali A., kızı S.A.’yı tekme ve tokat ile dövdü. Kızının şikayetçi olması üzerine Ali A. hakkında ‘yaralama’ suçundan dava açıldı.

Kayseri 12’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında sanık Ali A. ile kızı S.A. hazır bulundu. Kızının daha sonra şikayetinden vazgeçtiği davada Ali A., suçsuz olduğunu belirterek, “Kesinlikle kızımı darp etmedim, beraatımı istiyorum” dedi.

Şikayetçi olmadığını söyleyen S.A. ise “Dışarı çıkmak istedim. Babam izin vermedi. Aramızda da sözlü tartışma oldu. Şikayetçi değilim. Darp etmedi” diye konuştu.

Mahkeme hakimi, sanık Ali A.’yı ‘yaralama’ suçundan 150 adli gün karşılığı 3 bin TL para cezasına çarptırarak, cezasını da ertelemedi. DHA

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