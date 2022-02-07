Pitbull cinsi köpek, başka bir köpeğe saldırdı

Antalya'da, site önünde bekleyen kadının köpeğine, pitbull cinsi köpek saldırdı. Köpeğini kurtarmak için pitbulla tekme atan kadına yardım için 2 kişi, sopayla geldi. Bu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Aksu ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi’ndeki sitede meydana geldi. Site önünde bekleyen kadının köpeğine, başıboş gezen pitbull cinsi köpek saldırdı. Kadının kurtarma çabasına rağmen pitbull, köpeği defalarca ısırdı.

Pitbulla tekme atan kadına yardım için 2 kişi, sopayla geldi. Biri pitbullu ayaklarından tutarken diğeri baş kısmına doğru vurdu. Uzun uğraşlar sonucu pitbullun bıraktığı köpek, hızlıca uzaklaştı. Kadın ise koşan köpeğinin peşinden gitti. Bu anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. DHA

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