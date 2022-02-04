Kültür Koleji

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Anaokulu ve İlkokulda: “Çift Dilli Eğitim”

Anaokulu ve ilkokulda uygulanan Çift Dilli Eğitim Sistemi, çocuklara kendilerini günlük okul yaşamının içinde rahatça ifade edebilecekleri İngilizce iletişim becerisi kazandırıyor. Okul öncesi dönemde 4 ve 5 yaş grubu öğrencileri, yabancı dil edinimine ''Yarım Gün İngilizce Yarım Gün Türkçe'' eğitim ile başlıyor. 6 yaştan itibaren ilkokul 1, 2 ve 3. sınıflarda, İngilizce öğretimi “Çift Dilli Eğitimle” daha da derinleşiyor. Öğrencilerinin günlük iletişimlerini İngilizce olarak kendi yaş düzeylerine uygun sözcük dağarcığı ile sürdürebilmeleri için haftada 14-20 saat arasında İngilizce eğitimi veriliyor.



Ortaokul 5.Sınıf: “İngilizce Hazırlık Sınıfı”

İngilizce Hazırlık sınıfı olan ortaokul 5.sınıfta; haftada 18 saat İngilizce ile yoğunlaştırılmış programa katılan öğrencilerin, ortaokulun sonunda B1/B1+ düzeyine ulaşmaları sağlanır. Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji öğrencilerinin İngilizce düzeyleri; Cambridge Üniversitesi tarafından 130 farklı ülkede uygulanan ve dünyada 3 milyonun üzerinde öğrencinin girdiği, uluslararası geçerliliğe sahip ESOL sınavı PET (Preliminary English Test) ile ölçülüp değerlendirilir.



Ortaokul ve Liselerde Uluslararası Programlar

Kültür2000 Kolejinde, Uluslararası Bakalorya Programı, 5.sınıftan itibaren Orta Yıllar Programı (MYP) ile başlar ve 3 yıl devam eder. Kültür2000 Koleji Anadolu Lisesi 10. sınıfından itibaren Uluslararası Bakalorya Diploma Programına (DP) devam eden öğrenciler liseyi çift diploma ile bitirme olanağına sahiptir. Kültür Koleji Anadolu Lisesinde uygulanan Advanced Placement (AP) programı ile yabancı dil eğitimine uluslararası bir boyut kazandırıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulanan ve tüm dünyaya yayılan Advanced Placement, Türkiye'de Amerikan Okulları ile çok az sayıda okulda uygulanan en önemli uluslararası diploma programlarından biri olarak kabul ediliyor.



İstanbul Kültür Üniversitesi'ne Burslu Geçiş Olanağı

Kolej-üniversite sinerji anlayışıyla hazırlanmış “Lisede Üniversite Ön İzleme Programı” kapsamında, Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji lise öğrencileri, İstanbul Kültür Üniversitesi'nin akademisyenleri ile buluşuyor. Örnek dersler, fakülte ve bölüm deneyimleri, tercih danışmanlığını içeren bu programla, öğrenciler yaşamlarını etkileyecek tercihleri yaptıkları bu önemli dönemde güçlü, donanımlı ve ne istediğini bilen bireyler olarak üniversiteye hazırlanıyorlar. Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji liselerinden mezun olan öğrenciler farklı oranlarda verilen burslarla İstanbul Kültür Üniversitesine geçiş olanağına sahip oluyor.



ANAOKULU VE İLKOKULA ÖĞRENCİ KABULÜ

2022-2023 eğitim öğretim yılında Kültür Koleji ve Kültür2000

Koleji Anaokullarına;

– 3 yaş sınıflarına 2019 doğumlu,

– 4 yaş sınıflarına 2018 doğumlu,

– 5 yaş sınıflarına 2017 doğumlu başvuran aday öğrenciler

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Biriminin gerçekleştirdiği “Rehberlik Değerlendirme Görüşmeleri” ile kabul edilir.



Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji

İlkokullarına;

– 1.sınıflara Nisan – Aralık 2016 ve Ocak – Mart 2017 doğumlu,

– 2, 3 ve 4.sınıflara başvuran aday öğrenciler Psikolojik Danışma ve Rehberlik Biriminin gerçekleştirdiği

“Rehberlik Değerlendirme Görüşmeleri” ile kabul edilir.



ORTAOKUL VE LİSEYE ÖĞRENCİ KABULÜ

2022-2023 eğitim öğretim yılında Kültür Koleji ve Kültür2000

Koleji Ortaokullarına;

– 5,6,7 ve 8.sınıflara başvuran aday öğrenciler ,Öğrenci Kabul Sınavı ve Psikolojik Danışma ve Rehberlik Biriminin gerçekleştirdiği “Rehberlik Değerlendirme Görüşmeleri” ile kabul edilir.

– Sınav başarısına göre çeşitli oranlarda indirimler tanımlanır.



Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji

Liselerine;

– Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıflara başvuran aday öğrenciler, Öğrenci Kabul Sınavı ve Psikolojik Danışma ve Rehberlik Biriminin gerçekleştirdiği “Rehberlik Değerlendirme Görüşmeleri” ile kabul edilir.

– Sınav başarısına göre çeşitli oranlarda indirimler tanımlanır.



