Covid-19 hastasından aşı çağrısı

Ankara'da kalp krizi geçirince kaldırıldığı hastanede anjiyo yapılan Turgut Erdoğmuş'un Covid-19 testinin de pozitif olduğu ortaya çıktı. 3'üncü doz aşısını 8 ay önce yaptıran; ancak hatırlatma dozunu yaptırmayan Erdoğmuş, yoğun bakımda gördüğü tedaviyle hastalığı yendi.

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Almanya'da yaşayan Turgut Erdoğmuş, yaz tatili için geldiği Ankara'da temmuz ayı başında kalp krizi geçirdi.

Anjiyoya alınan Erdoğmuş’un yapılan Covid-19 testi sonucu da pozitif çıktı. En son aşısını 8 ay önce olan ve hatırlatma dozu zamanı gelmesine rağmen yaptırmayan Erdoğmuş, Dışkapı Yıldırım Beyazıd Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anjiyonun ardından Covid-19 yoğun bakımında tedaviye alındı. Erdoğmuş, yoğun bakımda 1 hafta süren tedaviyle hastalığı yendi.

‘HATIRLATMA DOZUNU UNUTTUM’

Erdoğmuş, 3’üncü doz aşısını 8 ay önce yaptırdığını belirterek, “Ama Almanya’dan tatil için geldim derken hatırlatma dozunu olmayı unuttum. O sırada da virüse yakalandım. Vatandaşlarımız mutlaka hatırlatma dozlarını olsunlar. Buralarda yatmak gerçekten çok zor. Herkes aşısını olsun. Aşıdan korkulacak bir şey yok. Aşı olmayanlar benim gibi buralarda böyle yatıyorlar. Şimdi durumum iyi. Hastaneye ilk geldiğimde dermansızlığım vardı hastalıktan dolayı. Şuan onların hepsini atlattım Allah’a şükür” dedi.

‘TAM KORUMA SAĞLANAMAMIŞ’

Hastanenin Covid-19 Yoğun Bakım Sorumlusu Dr. Hakan Dayanır ise, şöyle konuştu:

*Hastamız en son aşısını ne yazık ki hasta olmadan 8 ay önce vurdurmuştu. Dolayısıyla bir hatırlatma dozu yapılmadığı için Covid-19'a karşı tam bir koruma sağlanamamış.

*Vakalarda şuan bir yaygınlık var. Fakat bu daha önceki bir artış değil. O zamanlar burada çok entübe hastamız vardı. Fakat bugün öyle değil.

*Bugün aşının sayesinde biz hastalığın nispeten daha hafif geçtiğini ve daha hafif atlatıldığını görüyoruz. Bu da aşılanmanın başarısını gösteriyor.

*Eğer bu hastamız hatırlatma dozunu yaptırmış olsa belki bu durumlara düşmeyecekti. Özellikle genç yaşlı ayrımı yapmadan aşı sırası gelen herkesin en kısa sürede hatırlatma dozlarını olmasını vatandaşlarımızdan rica ediyoruz.

*Bu zaten Sağlık Bakanlığımızın yürütmüş olduğu bir politika. Ve bu politikanın doğruluğunu da hasta bazında bizler sahada deneyimlemiş bulunuyoruz. Aşınızı olun (DHA)