Hekimler Sağlık Bakanlığı’na yaklaştırılmadı

Sağlık Bakanlığı’na “Sağlığımız için hekimlere kulak verin” kampanyasından toplanan 100 bini aşkın dilekçeyi vermek üzere giden hekimler, bakanlığın ön kapısına yaklaştırılmadı. Polis zoruyla bakanlığın şehir hastanesi kapısının önüne yönlendirilen hekimler, “Bakan kapısına gelen hekimleri sürdürdü, bunu asla unutmayacağız” dedi.

Latif SANSÜR

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Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile Sağlık Meslek Emek Örgütleri’nin temsilcileri hekimlerin çalışma koşulları, sağlık sistemiyle ilgili sorunlar ile toplum yararına yapılmasını talep ettikleri talepleri içeren dilekçeleri bakanlığa vermek için gitti.

Bakanlık önünde önlem alan polis, grubun bakanlığın ön kapısına yaklaşmasına ve konuyla ilgili yapacakları basın açıklamasına izin vermedi. Grubu bakanlığın şehir hastanesi kapısının önüne yönlendirdi.

TTB Merkez Konseyi Üyesi Onur Naci Karahancı, “100 bini aşkın dilekçeyi bakanlığa bırakmak için geldik, ancak bakanlığa yaklaştırılmadık.Yine derdimizi anlatamadık, yine bakana ulaşamadık. Bakan kapısına gelen hekimleri sürdürdü, bunu asla unutmayacağız” dedi.

“KORKUYORLARSA DEMEK Kİ DOĞRU YOLDAYIZ”

Karahancı, bakanlık önüne gelen grubu göstererek şu ifadeleri kullandı:

“Bu kadar kişi ile Sağlık Bakanlığı'na imza vermeye çalıştık. İktidar bu kadar kişiden korkuyorsa demek ki doğru yoldayız. Defalarca vurguladık, sürekli anlattık çökmüş bir sağlık sistemiyle hizmet verilmeye çalışılıyor.

Eskiden telefonlara gizlenen kuyruklar artık hastanelerin önünde. En kronik, en ciddi, en can yakıcı hastalıkların tedavisi bile yapılamazken, sağlığımıza ve canımıza mal olan sağlık sistemini yürütenler bizden bu kadar korkuyor.”

“ÖTEKİLEŞTİRME VE DÜŞMANLAŞTIRMA DAVRANIŞI GÖSTEREN SİYASİ OTORİTE”

TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'da, yaptığı konuşmada, Covid-19 salgın sürecini ve sağlık hizmetlerini ötekileştirme ve düşmanlaştırma davranışı gösteren bir siyasi otorite ile sürdürmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Sağlık alanında yeterli düzenleme yapılmadığı ve toplumun sağlık hakkı ihlal edildiği için siyasi otoritenin suçlu olduğunu her fırsatta hatırlatacaklarını söyleyen Fincancı, sağlık sisteminin toplum yararına değiştirilmesi gerektiğini bir kez daha dile getirdi.

Fincancı, TTB ve Sağlık Meslek Emek Örgütlerinin sıkça dile getirdiği, hekimlerin yaşama, çalışma ve ekonomik koşullarının düzeltilmesi için önerdikleri ve bakanlığa ilettikleri on maddeyi bir kez daha dile getirdi.

Açıklamasının ardından “Sağlığımız İçin Hekimlere Kulak Verin!” başlıklı imza kampanyasında toplanan ilk 100 bin imza, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı tarafından Sağlık Bakanlığı'na teslim edildi.