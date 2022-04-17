Elon Musk’a tepki: “Mars kolonisi bir hayal”

SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın, 2050 yılına kadar Mars'a koloni kurma isteği bilim insanları tarafından eleştirilmeye devam ediyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Milyarder iş insanı ve girişimci Elon Musk’ın Mars’a koloni kurma planı, “Dünya gezegeninin daha öncelikli ve ciddi problemleri olduğunu” ortaya koyan bilim insanları sebebiyle eleştiriliyor.

Daily Star’da yer alan habere göre, “3. Dünya Savaşı’ndan önce Mars gezegenine koloni kurmalıyız” diyen Musk’ın bu konuşmaları İngiliz kozmolog ve astrofizikçi Lord Martin Rees tarafından kınandı.

“UZAY ARAŞTIRMALARI ROBOTLARLA OLMALI”

Sun’a konuşan Rees, “İnsanlık, iklim değişikliği ve diğer çevresel sorunlarla uğraşırken, Mars’ın dünyalaştırılması ve yaşanabilir bir hale getirilmesi gerçekten bir hayal” dedi.

“Bu yüzyılın sonlarında küçük bir koloni kurmak için Mars’a gidecek bazı çılgın maceracılar olacağını ve belki bazılarının tek yönlü seyahatlerle gideceğini düşünüyoruz. Bu tür şeyleri desteklemeliyiz ama bu bir macera, tıpkı başka çılgın numaralar yapan insanlara hayran olabileceğimiz gibi…” diye ekleyen Lord Rees, uzay araştırmalarının geleceğinin, maliyeti çok daha ucuz olacak ve çok daha ileri gidebilecek robotlarla olmasının daha yüksek bir ihtimal olduğunu iddia etti.

İlginizi Çekebilir Elon Musk, Ay ve Mars'a gidecek Starship için ilk güncellemeleri paylaştı

İlginizi Çekebilir Elon Musk'ın Kızıl Gezegen planı ortaya çıktı