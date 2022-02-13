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Camiler için toplanan paradan kimin kitabı alınıyor?

Hemen hiçbir Diyanet İşleri Başkanı bu kadar tartışılmamıştı. Ali Erbaş'ın yazdığı “Bilişim Çağında İnsan, Din ve Diyanet” kitabından cami kütüphanelerine alınacak. Din görevlilerinin de başkanın kitabını almaları isteniyor. Cami ve din görevlisi sayısı kadar müftülüklere gönderilen kitap elde kalırsa, müftü zor durumda kalacağını bildiği için o da din görevlilerini sıkıştırıyor, “Almayanlar hakkında işlem yapılacak” diyor.

Açıkçası müftülükler aldılar başına belayı. Kitabı siz daha önce fuardan ya da Diyanet Vakfı kitapevinden almış olsanız bile kabul edilmiyor, mutlaka müftülüklerden almanız gerekiyor. Açıkçası bu durumdan müftüler de, din insanları da rahatsız.

O PARALARDAN

Diyanet İşleri Başkanlığı, hemen her cuma, camilerde “Falan cami için”, “Filanca Kur'an kursu için” deyip vatandaştan para topluyor. Din görevlileri, para toplamak gibi sorumluluğu olmamasına rağmen, buna boyun eğiyor.

Peki para yerine ulaşıyor mu ya da gerçekten kayıtlara geçen kadar mı para toplandığı konusunda şüpheler çok. Bu konuda açılmış davalar, yürüyen soruşturmalar, CİMER'e de yapılmış şikayetler de az değil. Yetkili konumda olan bir din görevlisi, dün şunları söyledi:

“Başkan Ali Erbaş'ın kitabını satıp göze girmek, daha yüksek görevlere gelebilmek için müftülerin çabası var. O yüzden başkanın kitabını hem camiye, hem de kendimize almamız için zorlanıyoruz. Bir çok yerde kitap parasını cami için toplanan yardımlardan karşılıyoruz ya da cemaatten birisine ödettiriyoruz. Din görevlisi kitap almak isterse zaten alır. Başkanın kitabından sınav soruları çıkacak diye sıkıştırılmamız çok yakışıksız bir durum.”

Siyasi kimliğiyle öne çıkan Diyanet İşleri Başkanı'nın kitabından tanesi 15,5 TL'den en az 250 bin adet camilere, din görevlilerine bu ay satılmış olacak. Başkan, camiler için toplanan paradan kitabının alındığını bilmeyebilir. En azından sizin bilmenizi istedim.

Kemer Belediyesi, CHP'li oluyor

Genel siyasette olduğu gibi yerel yönetimlerde de büyük bir hareketlilik var. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in CHP'ye katılmasından sonra, Antalya'nın turistik ilçesi Kemer'in DSP'den seçilen Belediye Başkanı emekli öğretmen Necati Topaloğlu da salı günü törenle CHP'ye katılacak. Bu katılımla, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in elini de rahatlatmış olacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Millet İttifakı ile Cumhur ittifakının oyları eşit. 4 DSP'li üye dengeyi bozuyordu. Ancak, DSP'li üyeler, CHP'nin bütün kararlarına destek oluyordu. O yüzden sıkıntı yaşanmıyor, bu üyelerin Cumhur ittifakı kararları yönünde oy kullanmaları için çaba gösteriliyordu.

DSP'Lİ ÜYE KALMADI

Kemer Belediye Başkanı'nın çalışmalarını başarılı bulan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muhittin Böcek ve Kemer İlçe Başkanı Hüsnü Ünal aracılığıyla Necati Topaloğlu'nu CHP'ye davet etti. Daha önce Göynük Belde Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Topaloğlu, CHP'den aday gösterilmeyince DSP'den aday olmuş ve seçimi de önemli bir oy farkıyla kazanmıştı.

Topaloğlu, adaylık sürecinde bazı parti yöneticilerine çok kırılmasına rağmen CHP'ye katılmaya ikna edildi. Topaloğlu'nun ayrılmasıyla, DSP'nin elinde Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi ve Sivas'ın Çepni belde başkanlığı kaldı. Topaloğlu ile birlikte DSP Kemer Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan Ali Acar, Serik Büyükşehir Meclis Üyesi Mustafa Akın da salı günü CHP rozeti takacak. Aksu DSP Büyükşehir Meclis Üyesi Mehmet Akif Ordu da partisinden istifa etti ve bağımsız kalacağını belirtti. Böylece, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde DSP'li üye kalmadı.

YOLLARINA IŞIK

Kemer Belediye Başkanı'nın yaptıkları tam da CHP Genel Başkanı'nın istedikleri, başkanlarla toplantılarında önerdikleriydi. Öğretmen kökenli olması nedeniyle de öğrencilerin yoluna ışık, kararlarına saygı duyup destek oluyor. Bir çok belediyenin belki aklından bile geçirmediğini Necati Topaloğlu, öğretmen kökenli olması nedeniyle belde başkanlığı döneminde uygulamaya koymuş ve başarmış; bunu bu kez Kemer'e taşımış. Eğitim için yaptıklarından bir kaç örnek aktarıyorum:

■ Anasınıfından 8'inci sınıfa kadar olan 6 bin 150 öğrencinin gerekli tüm kırtasiye malzemelerini okullar açıldığında dağıttı.

■ Bin 500 lise öğrencisi için 55 adet (C) sınıfı plakalı araçlar kiraladı. Günde 66 servis yapılarak öğrencileri evinden okula, okulundan eve taşıtıyor. Yani öğrenci servis ücretini belediye ödüyor.

■ 300 lise son sınıf ve lise mezunu gençlerin üniversite sınavına hazırlanmaları için tüm test kitaplarını belediye karşıladı. Belediye, işe aldığı 11 öğretmenle öğrencileri sınava hazırlıyor.

■ Kemer'de ikamet eden 539 üniversite öğrencisinin hesaplarına, turizmcilerin de desteğiyle her ay 500'er lira yatırılıyor.

Topaloğlu'nda bu heyecan olduktan sonra yapacağı çok iş var. Öğrencilerin yollarına da ışık oluyor. İyi şeyleri de duyurmak, destek olmak gerekiyor.