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Askerlik borçlanmasının vergi avantajından nasıl yararlanırım?

28 Aralık 2021 tarihinde askerlik borçlanması için SGK'ya müracaat ettim. Tebligat geldikten sonra 1 ay içinde ödemeyi yapmam gerektiği söylendi (tebligat henüz gelmedi). Ödemeyi yapınca vergi indiriminden nasıl yararlanırım, bana yol gösterebilir misiniz? İbrahim Çetin

Askerlik borçlanması karşılığı ödenen primler, Gelir Vergisi Kanunu'nun 63/2. maddesinde sayılan aidat ve prim niteliğinde sayılıyor ve ücretin vergi matrahının hesaplanmasında indirim konusu yapılabiliyor.

Borçlanma primlerinin, ücretin vergi matrahının hesaplanması sırasında ne şekilde indirim konusu yapılacağı, 111 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmış. Tebliğe göre, ödeyeceğiniz borçlanma priminin, ödemeyi yapacağınız aydan başlamak üzere ödediğiniz tutara ulaşıncaya kadar ücretinizin vergi matrahından indirilmesi, bunun için de ödeme belgesini işvereninize ibraz etmeniz gerekiyor.

Örneğin, 2022 Şubat ayında ödeyeceğiniz askerlik borçlanması prim tutarının indirimine şubat ayı ücretinden başlanır. Borçlanma karşılığı ödeyeceğiniz prim tutarının tamamının şubat ayında indirim konusu yapılamaması halinde mart ve izleyen aylarda, ödenen tutara ulaşılıncaya kadar indirime devam edilir.

Memuriyet sürem için ikramiye alabilir miyim?

7 Temmuz 1993 yılında SGK girişim var (55 gün prim ödendi). 1 Mart 1996'da memuriyete başladım. 21 Şubat 2011 tarihine kadar sadece Temmuz 2000'de yaptığım 28 gün askerlik nedeniyle hizmet listemde 30 gün çalışılmamış görünüyor. Kendi istek ve arzumla 21 Şubat 2011 tarihinde istifa ettim. 22 Şubat 2011 tarihinden bugüne kadar SSK kapsamında çalışmaktayım. Memuriyet (5370 gün görünüyor) ve SSK kapsamında çalışmalarım toplamı 9000 günü aşmış durumda. Emekli olduğum tarihte, memuriyette geçen sürem için emekli ikramiyesi talep edip edemeyeceğim hususunda tereddüt yaşıyorum. Değerli görüşlerinizi paylaşır mısınız? Yıldırım Kaya

Diğer sigortalılık statülerinde de (4/a, 4/b, banka emekli sandığı gibi) çalışması olan ve hizmet süreleri birleştirilerek emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı bağlananlara 4/c (Emekli Sandığı) kapsamında geçen çalışmaları karşılığı emekli ikramiyesi ödenebilmesi için memuriyetlerinin 1475 sayılı (eski) İş Kanunu'nun 14. maddesinde belirtilen kıdem tazminatına hak kazanma şartlarına uygun olarak sona ermiş olması gerekiyor.

Memuriyetten ayrıldığınız tarih itibarıyla sigortalılık süreniz 15 yıldan, prim gün sayınız da 3600 günden fazla. Bu yönüyle kıdem tazminatına hak kazanma şartını sağlıyorsunuz. Memuriyetten kendiniz ayrıldığınız (çıkarılmadığınız) için memuriyette geçen hizmet sürenizin her tam yılı için ikramiye ödenmesi gerekir.