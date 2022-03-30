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REFO örgütü

Rusya ordusu, Ukray­na'ya girince NATO/ Batı “azami acı” de­dikleri -petrol gibi ithalat yasakları dahil olmak üzere- bir dizi ekonomik yaptırımı/dayatmayı haya­ta geçirdi.

ABD, Almanya, Japon­ya, İtalya, Fransa, İngilte­re, Kanada, Yeni Zelanda ve Avrupa Komisyonu çok taraflı ekonomik görev gücü kurdu: REFO/ Rus­ya Elitler Vekiller Oligark­lar.

Bu ülkelerin maliye, adalet ve içişleri bakan­larının katılacağı REFO örgütü toplantısında, Rus sivillerin mal varlıklarına el koyma gibi yaptırımlara karar verilecek!

Bir de ne yaptılar biliyor musunuz; ABD Hazi­ne Bakanlığı, daha bu ay Kleptokrasi Varlık Kurtarma Ödül Prog­ramı açıkladı. Ruslarla ilgili bilgi getirene 5 milyon dolar para vere­cek…

Düne kadar “iki milyon sterlin getirin, vatan­daşlık verelim” diyen İngiltere gibi devletler, bu sözlere güvenip gelen sivil­lerin mallarına el koyuyor!

İddiaya göre “el ko­nulan” toplam parasal rakam 1 trilyon dolar!

Örneğin, Rusya'nın en büyük-Avrupa'nın üçüncü büyük Rus ban­kası -1841'de kurulmuş- Sberbank'ın yöneticisi A. Aleksandrovich Vedyakhin bunlardan biri…

Örneğin, dünyanın en büyük halka açık petrol şirketi Rosneft'in yöneti­cisi İgor İvanoviç bunlar­dan biri…

Örneğin, Putin'in eski damadı K. Nikolayevi­ch Shamalov bunlardan biri…

Örneğin, yatırım ara­cı Volga Group kurucu­su Gennady Timchen­ko bunlardan biri…

Uzatmayayım, liste uzayıp gidiyor… Çocuklar-torunlar bile savaş suçlusu gösterilmeye başlandı!

Ki bunun hiçbir hukuksal dayanağı yok…

CIA İŞBAŞINDA

Putin'e yakın iddiasıyla Rus işadamları bir günde “yozlaşmış oligark” haline getirildi!

Bugün Rus şirketlerin faaliyetleri donduruluyor, ticari bağları kesiliyor, yöneticilerin seyahatleri kısıtlanıyor!

Yüzden fazla kişi ve kuru­luşun varlıklarını dondurdu. Tüm büyük Rus bankala­rını finansal sisteminden çıkardı.

Örneğin İngiltere, Rus vatandaşları için banka hesaplarına mevduat limiti getirdi.

Örneğin, tarafsızlığıyla bilinen İsviçre bile, bir dizi Rus mal varlığını dondur­du.

Örneğin, Fransız Do­nanması Manş Denizi'nde Rus kargo gemisi Baltic Leader'a el koydu.

Sadece Batı değil, Ja­ponya, Güney Kore, Sin­gapur, Tayvan veya Avust­ralya da bu “şeytan avına” katılan ülkelerden.

Batı'da yaşayan Rusların kişisel yaşamları alt üst ediliyor. Öyle ki çocukla­rı “şeytan avı” sebebiyle okullarına gidemez hale geldi.

Sekiz yıldır Londra'da yaşayan Alfa-Bank sahi­bi Mikhail Fridman evine yiyecek bile alamadığını açıkladı.

Alex Finley gibi CIA eski ajanları Ruslara ait çeşitli özel yatların adlarını, fotoğraflarını, konumlarını paylaşıyor…

Londra'da yaşadığı evin­de ölüsü bulunan Rus işa­damı Mikhail Watford'un ölüm sebebi hâlâ gizemini koruyor…

Londra'dan siyasi kam­panya yürüten yazar Oliver Houston gibi pek bilmişler, işadamlarına yönelik faaliyetlerin artma­sı sonucu Putin'in gücü­nün dizginleneceği ve böylece onun Ukrayna'dan çekileceğine inanıyor! Av­rupa delirme aşamasına geldi, kafayı sıyırdı!

Şuraya gelmek istiyorum:

ERDOĞAN'IN ŞANSI

Ukrayna- Rusya Sava­şı önemli gerçeği ortaya çıkardı:

Para-emlak yatırımı için Batı artık güvenilmez! Gö­rülüyor ki, fırsatını bulduğu an, hukuk tanımaksızın malları ele geçiriyor…

Demek Batı, mevcut iktidarının icraatı yüzünden o ülkenin vatandaşlarının mallarına el koymayı ken­dinde hak görüyor…

Bankacılık gizliliği ilkelerine bağlılığı ile tanınan İsviçre bile tari­hinde olmayan kararlar alıyor…

Batı'nın acele ve kargaşa­lıkla/oldubittiyle insanların varlıkları ele geçirme en­dişesini yaşayanlar bence sadece Ruslar değil…

Batı'da hayli parası-gay­rimenkulü olan Arapla­rın içine “kurt düştüğünü” tahmin ediyorum…

Şüphe, ilişkiyi bitirir!

Sermaye, güvenilir sığı­nacak liman arar. Türkiye bunu sağlayabilir mi?

Rus milyarder Roman Abramoviç'in 360 mil­yon dolar değerindeki dev teknesinin Bodrum'a gelip sığınması bunu örneği midir? Arkası gelir mi?

Biliyorsunuz Türkiye “varlık barışı cenneti” ülke… Yurt dışında bu­lunan para, altın, döviz, menkul kıymet vd. 30 Haziran 2022 tarihine kadar Türkiye'ye getiren­lere “bunun kaynağı nedir” diye sorulmayacak. Ki bu sürenin uzatılacağını tahmin etmek zor değil…

Evet Batı'dan kaçan ser­maye Türkiye'ye gelir mi?

Ekonomik kriz sebebiyle 2023 seçimini “çantada keklik görenlere” Erdo­ğan'ın ne kadar şanslı ol­duğunu hatırlatmak isterim. Siz hâlâ “NATO göreve” diye bağırarak “siyasetçi­lik” oynayın!