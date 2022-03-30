REFO örgütü
Rusya ordusu, Ukrayna'ya girince NATO/ Batı “azami acı” dedikleri -petrol gibi ithalat yasakları dahil olmak üzere- bir dizi ekonomik yaptırımı/dayatmayı hayata geçirdi.
ABD, Almanya, Japonya, İtalya, Fransa, İngiltere, Kanada, Yeni Zelanda ve Avrupa Komisyonu çok taraflı ekonomik görev gücü kurdu: REFO/ Rusya Elitler Vekiller Oligarklar.
Bu ülkelerin maliye, adalet ve içişleri bakanlarının katılacağı REFO örgütü toplantısında, Rus sivillerin mal varlıklarına el koyma gibi yaptırımlara karar verilecek!
Bir de ne yaptılar biliyor musunuz; ABD Hazine Bakanlığı, daha bu ay Kleptokrasi Varlık Kurtarma Ödül Programı açıkladı. Ruslarla ilgili bilgi getirene 5 milyon dolar para verecek…
Düne kadar “iki milyon sterlin getirin, vatandaşlık verelim” diyen İngiltere gibi devletler, bu sözlere güvenip gelen sivillerin mallarına el koyuyor!
İddiaya göre “el konulan” toplam parasal rakam 1 trilyon dolar!
Örneğin, Rusya'nın en büyük-Avrupa'nın üçüncü büyük Rus bankası -1841'de kurulmuş- Sberbank'ın yöneticisi A. Aleksandrovich Vedyakhin bunlardan biri…
Örneğin, dünyanın en büyük halka açık petrol şirketi Rosneft'in yöneticisi İgor İvanoviç bunlardan biri…
Örneğin, Putin'in eski damadı K. Nikolayevich Shamalov bunlardan biri…
Örneğin, yatırım aracı Volga Group kurucusu Gennady Timchenko bunlardan biri…
Uzatmayayım, liste uzayıp gidiyor… Çocuklar-torunlar bile savaş suçlusu gösterilmeye başlandı!
Ki bunun hiçbir hukuksal dayanağı yok…
CIA İŞBAŞINDA
Putin'e yakın iddiasıyla Rus işadamları bir günde “yozlaşmış oligark” haline getirildi!
Bugün Rus şirketlerin faaliyetleri donduruluyor, ticari bağları kesiliyor, yöneticilerin seyahatleri kısıtlanıyor!
Yüzden fazla kişi ve kuruluşun varlıklarını dondurdu. Tüm büyük Rus bankalarını finansal sisteminden çıkardı.
Örneğin İngiltere, Rus vatandaşları için banka hesaplarına mevduat limiti getirdi.
Örneğin, tarafsızlığıyla bilinen İsviçre bile, bir dizi Rus mal varlığını dondurdu.
Örneğin, Fransız Donanması Manş Denizi'nde Rus kargo gemisi Baltic Leader'a el koydu.
Sadece Batı değil, Japonya, Güney Kore, Singapur, Tayvan veya Avustralya da bu “şeytan avına” katılan ülkelerden.
Batı'da yaşayan Rusların kişisel yaşamları alt üst ediliyor. Öyle ki çocukları “şeytan avı” sebebiyle okullarına gidemez hale geldi.
Sekiz yıldır Londra'da yaşayan Alfa-Bank sahibi Mikhail Fridman evine yiyecek bile alamadığını açıkladı.
Alex Finley gibi CIA eski ajanları Ruslara ait çeşitli özel yatların adlarını, fotoğraflarını, konumlarını paylaşıyor…
Londra'da yaşadığı evinde ölüsü bulunan Rus işadamı Mikhail Watford'un ölüm sebebi hâlâ gizemini koruyor…
Londra'dan siyasi kampanya yürüten yazar Oliver Houston gibi pek bilmişler, işadamlarına yönelik faaliyetlerin artması sonucu Putin'in gücünün dizginleneceği ve böylece onun Ukrayna'dan çekileceğine inanıyor! Avrupa delirme aşamasına geldi, kafayı sıyırdı!
Şuraya gelmek istiyorum:
ERDOĞAN'IN ŞANSI
Ukrayna- Rusya Savaşı önemli gerçeği ortaya çıkardı:
Para-emlak yatırımı için Batı artık güvenilmez! Görülüyor ki, fırsatını bulduğu an, hukuk tanımaksızın malları ele geçiriyor…
Demek Batı, mevcut iktidarının icraatı yüzünden o ülkenin vatandaşlarının mallarına el koymayı kendinde hak görüyor…
Bankacılık gizliliği ilkelerine bağlılığı ile tanınan İsviçre bile tarihinde olmayan kararlar alıyor…
Batı'nın acele ve kargaşalıkla/oldubittiyle insanların varlıkları ele geçirme endişesini yaşayanlar bence sadece Ruslar değil…
Batı'da hayli parası-gayrimenkulü olan Arapların içine “kurt düştüğünü” tahmin ediyorum…
Şüphe, ilişkiyi bitirir!
Sermaye, güvenilir sığınacak liman arar. Türkiye bunu sağlayabilir mi?
Rus milyarder Roman Abramoviç'in 360 milyon dolar değerindeki dev teknesinin Bodrum'a gelip sığınması bunu örneği midir? Arkası gelir mi?
Biliyorsunuz Türkiye “varlık barışı cenneti” ülke… Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet vd. 30 Haziran 2022 tarihine kadar Türkiye'ye getirenlere “bunun kaynağı nedir” diye sorulmayacak. Ki bu sürenin uzatılacağını tahmin etmek zor değil…
Evet Batı'dan kaçan sermaye Türkiye'ye gelir mi?
Ekonomik kriz sebebiyle 2023 seçimini “çantada keklik görenlere” Erdoğan'ın ne kadar şanslı olduğunu hatırlatmak isterim. Siz hâlâ “NATO göreve” diye bağırarak “siyasetçilik” oynayın!