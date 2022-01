PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Sergen’in portresinde 3’üncü süper kupa

Sevgili okuyucularım, FOX'ta ‘Evlilik Hakkında Her Şey' gibi bu sezon ‘Mahkum' dizisi de, başarılı bir şekilde başlamış oldu. 30 Aralık'ta 4'üncü bölümü yayınlanan dizi 3 kategoride birinci olmayı başardı. İlk 4 bölümde senaryonun daha bilinir ve anlaşılır olması için FOX yönetimi Genel Müdürü Cenk Soner moderatörlüğünde önemli bir karar alarak dizinin içine reklam kuşağı açmadı. Büyük bir risk alarak her bölümde 2 milyona yakın nerdeyse reklam ücretini geri tepip dizinin büyük performans üstünlüğü ile önemli dizi ‘Camdaki Kız'ı geçerek 4'üncü hafta birinciliği tüm kategorilerde aldı. ‘Evlilik Hakkında Her Şey' ve ‘Mahkum' için başladıkları haftalar çok özel yazılar yazıp bu dizilerin birkaç bölüm sonrası zirveye oturacakların söylemiştim. ‘Evlilik Hakkında Her Şey' ise karşısında ‘Destan' ve son iki senenin ekran yıldızı ‘Masumlar Apartmanı' olmasına rağmen dediğimiz gibi rakiplerini geride bırakarak zirveye çıktı. ‘Evlilik Hakkında Her Şey' dizisinde Gökçe Bahadır'ın yanı sıra Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Gökçe Eyüboğlu, Fırat Altunmeşe, Cevdet Arıcılar, Sumru Yavrucuk gibi tecrübeli oyuncular bulunuyor. Gökçe Bahadır bu dizide ekran yıldızı olduğunu bir kez daha tescilledi. Senaryoda kendine uygun olunca hakikaten muhteşem oyun gücü sergiliyor. Oyunculuk kariyerini 2 yıl önce ‘Ufak Tefek Cinayetler' dizisi ile götüren güzel yıldız şimdilerde ‘Evlilik Hakkında Her Şey' ile kendinden sıkça söz ettiriyor. Bu güzel diziyi birkaç yıl önce başlayıp reyting rekorları kıran ‘Mucize Doktor' dizisin yapım şirketi olan Mf Yapım yapıyor. Özellikle yaşam tarlasının zorlaştığı şu günlerde her kesimin dizilerde kendinden bir şeyler çağrıştırdığını görünce diziye bağlanma enerjisi de çoğalıyor. İşte tam da bu noktada ‘Evlilik Hakkında Her Şey'in ekranda olması bayanların ilgisini fazlasıyla çekti. Rotamızı cuma akşamına çevirdiğimiz zaman uzun yıllardır özellikle totalde zirveden inmeyen ‘Arka Sokaklar'ı görüyoruz. Zafer Ergin'in başrolünde olduğu dizi hakikaten inanılmaz başarılı bir performans çiziyor. Usta ellerin dokunduğu dizi reyting listesinin de ustası olmaya devam ediyor. Esra Erol reyting olarak çok başarılı programlara imza atmaya devam ediyor. Spor ekranının önemli yüzü Melike Çelik sunuculuğunu ve moderatörlüğünü yaptığı ‘Son sayfa' programı ile çok büyük beğeni toplamaya devam ediyor. Özellikle aldığı konuklarına, kimsenin bilmediği konularının detaylarını anlattırması Melike Çelik'e ivme kazandırıyor. ‘Son Sayfa' reyting raporlarında bir hayli fark edilmeye başlandı. Rotamızı son olarak, geçtiğimiz çarşamba akşamı Katar'da oynanan süper kupa maçına çeviriyoruz. Beşiktaş Ziraat Kupası'nda yendiği ve kupayı müzesine götürdüğü Antalya karşısında penaltılarla zorda olsa yenip bir sezon içinde 3'üncü büyük kupayı da müzesine götürdü. Sergen Yalçın'ın başarısı olarak işlenmesi gereken bir kupa olduğunu düşünüyor bu zor şartlarda takıma başarı kazandıran, Önder hocayı da kutluyorum. Sergen Yalçın konusunda sabırlı olunması gerekiyordu. 1 sezonda bu kadar kupayı Beşiktaş ilk kez alıyor.