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Dünün, bugünün yarının gençleri!

Son bilgilere göre Türkiye'de 65 yaş ve üstü nüfus 9 milyona çıktı.

Yaşlı nüfus arasındaki işsizlik oranı 2016'da 2.6, 2020'de 2.7 oldu. Her yıl artıyor.

Yaşamak için hala çalışmak zorunda olan yaşlı nüfusun yüzde 64.2'si tarım, yüzde 27.7'si hizmet, yüzde 6.1'i sanayi, yüzde 2'si de inşaat sektöründe yer aldı!

Türkiye genelinde yaşlı nüfus içindeki yoksulluk oranı 2016'da yüzde 16 idi, 2020 yılında yaşlı yoksulluğu 7 puan arttı! Üstelik, 2020'de 1 dolar 7.5 lira, enflasyon yüzde 70 değil, 10 falandı…

TÜBİTAK destekli araştırmaya göre yaşlıların beşte biri yoksulluk riski altında. 2 milyona yakın yani!

Hayat pahalılığı, enflasyon falan derken maaşlar eriyince teyzeler, amcalar, babalar, anneler, büyük babalar, büyük anneler 60'ından sonra ve hatta 70'inde iş aramaya başladı!

2019'da İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayıları şöyle oldu… 45-49 yaş grubunda 325 bin 853, 50-54 yaş grubunda 177 bin 357, 55-59 yaş grubunda 88 bin 168, 60-64 yaş grubunda 29 bin 851, 65 ve üstü yaş grubunda ise 11 bin 378!

Hiçbir sosyal güvencesi olmayan 1 milyona yakın 65 ve üstü yaş grubundaki yurttaş devletin verdiği sadaka ile ayakta duruyor!

Dünya Bankası, gayet somut izah etti yoksulluğu; biz dahil herkes kabul etti. Dedi ki, günlük tüketimi 5.5 dolar ve altında olan kişiler mutlak yoksuldur! E bizde 1 dolar şimdilik 16 lira! Bu durumda ne olmuş oluyor; günlük tüketimi 88 liranın altında kalan herkes mutlak yoksul…

Siz, temel gereksinimleriniz için her gün 88 liralık tüketim yapabiliyor musunuz mesela?

Memleketin yarısı kredi ve kredi kartı borçlusuyken, son bir yılda 800 bin kişi daha ‘ihtiyaç' kredisi aldı. Kart ve kredi borç bakiyesi ilk kez kritik seviyeyi, 1 trilyon 17 milyar lirayı aştı! Türkiye'nin bütçesinin üçte ikisi falan! Bu rakamın içinde, borcunu ödeyemeyerek takibe düşen, icralık olanlar yok!

Trilyonluk bireysel kredi borcu alanların yaşı 18'den başlıyor, maaşını aldığı bankadan üç beş kredi çeken yüz binlerce 65 ve üstü yaş grubuna kadar gidiyor. Memleketin yarısı borçlu!

TÜİK bir güzellik yapayım da 19 Mayıs'ta Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle, İstatistiklerle Gençlik 2020 raporunu yayınlayayım dedi. Sonuç: Gençler mutsuz, umutsuz ve işsiz çıktı iyi mi!

2017 yılında Türkiye'de 64 milyon yurttaş açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşadı. Sayı 2022 yılında 76.5 milyona çıktı!

Aynı 5 yıllık dönemde memleketin az sayıdaki zengininin serveti ise yüzde 262 yükselerek 386 milyar liradan, 3 trilyon 500 milyar liraya ulaştı. Türkiye’nin bütçesinin iki katı!

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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda bu iç karartan rakamları burnumuza niye dayadın birader, gençlere umut verecek şeyler yazsaydın keşke diyebilirsiniz!

Bayramımız kutlu olsun da, ben de öyle yaptım zaten! Gençlere ve memleketin her yaştaki diğer gençlerine AKP iktidarında dünün genci, bugünün deneyimli yurttaşlarına olanları anlatmaya çalıştım…

Ne demişler; bugünün genci yarının 55 yaşında olmasına rağmen iş arayanlarından biri, 69 yaşında olmasına rağmen iş bulma kurumunda form dolduranlardan biri, günlük 5.5 dolar harcayamadığı için milyonlarca mutlak yoksuldan biri olabilir!

Tek adam yönetiminde 20 yıldır kaybettiklerimize bakılırsa öyle işkembeden atılmış bir olasılık, yoksulluk edebiyatı değil bu. Buz gibi Türkiye gerçeği!

Doğumdan ölüme borç… Beşikten mezara umutsuzluk… Babadan oğula yoksulluk…