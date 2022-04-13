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Geçici diye diye!

Nureddin Nebati, bir önceki geçici bakandan koltuğu devraldığı gün, “Makamlar gelip geçici” demiş, müthiş ekonomi modeli hakkında ipucu vermişti.

Aradan 4.5 ay geçmiş, enflasyondaki yükseliş geçmemişti. Nebati, durumu değerlendirdi: Biraz sabır, enflasyondaki artışın geçici olduğunu değerlendiriyoruz!

Geçici işler, ışıldayan gözlerle mi başladı peki?

Hayır… Recep Tayyip Erdoğan'ın İETT'ye geçici işçi statüsüyle girip, İstanbul'a başkan olma durumuna geçtiği 1974'e kadar gider.

Yıllar geçerken şunlar oldu sonra…

Sollayıp Erbakan Hoca'yı geçmesini saymazsak, 16 Kasım 2002'de Abdullah Gül'ün başbakanlığında 58. AKP geçici hükümeti kuruldu. Siirt seçimleri iptal edildi, Erdoğan vekil seçildi, geçici Gül hükümeti istifa etti, 59. hükümet kuruldu!

Erdoğan başbakandı artık… 2008'de dünyadaki ekonomik krizi gösterip, “İnanıyorum ki inşallah bizi teğet geçecek” dedi!

2011'de gençlere seslendi: “Millete asla sırtınızı dönmeyin! Gelecekten umutsuz olmayın! Özgüveninizi kaybetmeyin! Başınızı asla öne eğmeyin! Kendinize yıldızları hedef gösterin! Geçici işsizlik sizi asla ürkütmesin! Allah yardımcınız olsun!”

2011'de yine kriz vardı, “Daha önce teğet geçecek demiştim. Bu defa teğet geçeceğe de benzemiyor! Hiç endişeniz olmasın” dedi.

2013'te kabine revizyonu yaptı, “Kabineler göreve başladığından sonra ilanihaye görev yapar diye bir kayıt yok. Bakanlıklar kalıcı değil geçicidir” dedi.

2015'te Cumhurbaşkanı olarak AKP'de geçici olduğu anlaşılan Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Geçici Bakanlar Kurulu'nu onayladı!

2020'de koronavirüs toplantısının ardından konuştu, “Faaliyetlerine ara veren iş yerlerindeki işçilere geçici gelir desteği vereceğiz” dedi.

2021'de, “Yaşadığımız sıkıntılar geçicidir ama emin olun elde edeceğimiz kazançlar nesiller boyu devam edecektir” dedi.

2021'in son günlerinde dolar 13 lirayı aşıp tırmanınca, “Döviz kurunun tekrar oynamaya başlaması geçici bir durumdur” dedi.

Ocak 2022'de, “Dünya ekonomisinin en büyüğü Amerika, enflasyonla mücadelede bu işi başaramıyorsa, ülkemizdeki şartlara da buna göre bakmak lazım. Çoğunlukla dışsal ve geçici olan faktörlerin normalleşmesi ile birlikte yurt içi finansal piyasalarda bir dengelenme söz konusu” dedi.

Şubat 2022'de, “Canımızı yakan fiyat artışları var. Emin olun, bunların hepsi geçicidir” dedi.

Mart 2022'de, “Sıkıntılarımız geçici, kazanımlarımız bakidir. Milletimizden sadece sabırlı olmalarını istiyoruz” dedi.

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Geçecek diyorlar ama, bu geçici hayat pahalılığı sabreden milyonlarca dervişe ızdırap veriyor! Aksoy Araştırma şirketi geçen hafta bir araştırma yaparak, tam da bu geçecek geçmeyecek durumunu sordu katılımcılara!

Sonuçlar kayıtlara şöyle geçti…

Yüzde 71.4, hayat pahalılığı kalıcı! Yüzde 26, hayat pahalılığı geçici!

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Bu, araştırmanın matematiksel yanı… Bir de felsefi boyutu var!

Budist felsefeye göre, dünyada her şey geçicidir! İnsanlar bu geçici dünyada bir takım şeylerin kalıcı olduğu sanrısına kapılırlar. Bu da, insanlar üzerinde ızdıraba neden olur! Geçici olmayan tek şey Nirvana'dır. Nirvana, varlık ve yokluğun ötesindedir çünkü…

Demem o ki… Yıllardır, ‘O geçici, bu geçici; sabredin az kaldı koruk helva oluyor' diyenler ve bu sözlere hala inanan memleketin yüzde 26'sı kesin Nirvana'ya ermiş! Gerisi asgari ücrete, ucuz ekmeğe takılıp dünya malına kalmış!

Öyleyse açın müziğin sesini… Ünü uzaya yayılan şarkıcımız Mustafa Topaloğlu'nun eseri gelsin!

Aklın varsa kendine sakla…/ Felsefe yapma!/ Kimi doğru kimi yanlış…/ Kafana takma!/ Uzaydan gelmedik ki…/ Dünyalıyız biz!