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İstanbul ‘kar’ yüzünden büyük tehlike atlattı(!)

Düzce'de sel oldu. Tarım Bakan yardımcısı Fatih Metin, “Cumhurbaşkanımız, Bakanımız Pakdemirli'ye talimat verdi, vatandaşlarımızın mağduriyetleri giderilecek” dedi.

“Cumhurbaşkanımızın talimatı ile üreticilerimizi memnun edecek seviyede alım fiyatı açıklanacak” denildi.

“Cumhurbaşkanımızın talimatı ile konut hamlesi başlattık” denildi.

İzmir'de deprem oldu, Şehircilik bakanı gazetecilere açıkladı: “Cumhurbaşkanımızın talimatı ile Tarım ve Orman Bakanımız Pakdemirli ile hemen İzmir'e geçiyoruz!”

Akdeniz'de, Ege'de ormanlar yandı Orman bakanı, “Cumhurbaşkanımızın talimatı ile uçak alım çalışmalarına başladık” dedi.

“Cumhurbaşkanımız bildiri yazan 10 ülkenin büyükelçilerinin istenmeyen kişi ilan edilmesi talimatı” vermişti… Değişik bir şey oldu, talimat gargaraya getirildi!

Erdoğan Diyarbakır'da konuşurken AKP'lilere talimat verdi, “Teşkilattan uzaklaşanlar olabilir, onları yeniden davamıza kazandırmalıyız” dedi.

Devlet Denetleme Kurulu'nun asli göreviydi ama Cumhurbaşkanı talimat verdi: “Dolar ve euro üzerinden manipülasyon iddiaları araştırılsın, yapanlar yakalansın.”

Diğer marketler kazıkçıydı. Erdoğan Kısıklı'da Tarım Kredi Markete gitti, fiyat noktasında, kalite noktasında durumu uygun bulunca, “Türkiye genelinde 1000 kadar market yapılması talimatı verdik” dedi.

Sağlık bakanı KKTC'ye gitti, “Talimatı Cumhurbaşkanımız verdi, müjdeyi ben getirdim. 500 yataklı hastane yapıyoruz” dedi.

Kurmaylar açıkladı, “Cumhurbaşkanımız, sosyal medyadan yayılan yalan haberlerin cezasız kalmaması için talimat verdi” dedi.

Zorunlu görevleri arasındaydı ama AKP'li belediye başkanları yine de konuştu: “Cumhurbaşkanımız talimat verdi kullanılan maskeler için tıbbi atık kutuları oluşturulacak!”

Kurmaylar bir kez daha konuştu, “Cumhurbaşkanımız talimat verdi, emekli maaşlarıyla ilgili çalışma yapılacak” dedi. Milyonlarca emekli çalışmanın sonucunu gördü!

En şahane ‘cumhurbaşkanımız talimat verdi' açıklamasını dönemin Ticaret bakanı Ruhsar Pekcan esnaf buluşmasında yaptı, “Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, dürüst ticaret yapmayanları, fırsatçılık yapanları denetliyor, önlem alıyoruz” dedi! Bir süre sonra kendi şirketinden kendi bakanlığına dezenfektan sattığı ortaya çıkınca, Cumhurbaşkanı'nın ‘dürüst ticaret' talimatının sadece esnaflara uygulandığı anlaşıldı…

Atık maskelerin toplanacağı kutuların bile “Cumhurbaşkanımızın verdiği talimatla” konulduğu memleketimizde; haber siteleri, televizyonlar ‘Son Dakika… Son Dakika…” diye yangın yapıp verdi mühim haberi: İçişleri bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma bakanı Adil Karaismailoğlu ve AFAD başkanı Yunus Sezer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul'a gitti!

Talimat yüksek yerden gelince bakanlar paralı yollar ‘kar' yüzünden kapandığı için makam araçlarına atlayıp gelemedi, teyyare tek çareydi! Fakat o da olamazdı; çünkü “Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yapılan” İstanbul Havaalanı'nı fena halde ‘kar' tutmuştu(yanlış anlaşılmasın ticaretteki kâr değil)… Durum böyle olunca işe yaramıyor diye “Cumhurbaşkanımızın talimatıyla” kapatılan Atatürk Havalimanı'nı kullanarak indiler, onların yokluğunda kilitlenen İstanbul'a!

Valla Cumhurbaşkanı'nın işi de zor!

Ticaret bakanı Pekcan'a dürüstlük talimatı, denetleme kuruluna denetle talimatı, sel bastı falanca bakan oraya git, yangın oldu ilgili bakan uçak al, deprem oldu filanca bakan orada dur, kar yağdı Ankara'da işiniz ne İstanbul'a koşsanıza!

Memleketteki tüm sistemi kendine bağladığı için tek adam yönetimini çoğu zaman eleştirsek de iyi ki ‘Cumhurbaşkanı talimat sistemi' var… Cumhurbaşkanımız ya İstanbul'a gidin demeseydi iki kıymetli bakan ve AFAD başkanına? Düşünsenize, sabahlara kadar gözünü kırpmadan çalışan onbinlerce görevli, İstanbul Valisi, İBB Başkanı İmamoğlu ve İstanbullular'ın hali nice olurdu? Mega kent ‘kar' yüzünden büyük tehlike atlattı doğrusu…