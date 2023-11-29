Dolar/TL’de yükseliş sürüyor

Dolar/TL'de sınırlı yükseliş devam ederken piyasada bugün gözler Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'ın İSO Meclisi'ndeki konuşmasında vereceği mesajlarda olacak.

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Dolar/TL yaklaşık üç aydır devam eden günlük sınırlı yükseliş eğilimine devam ederek yeni tarihi zirve olan 28,9360’a kadar yükseldi.

Bugün iç veri gündeminde ekim ayı dış ticaret istatistikleri ile kasım ayı ekonomik güven endeksi yer alıyor. Ayrıca Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın İstanbul Sanayi Odası toplantısı açıklamaları izlenecek.

Küresel piyasalarda dolar, ABD’de faiz indirimlerine ilişkin yeni işaretler görülmesiyle geriledi. Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi 102,6 düzeyindeydi. Endeks, aylık bazda yüzde 3,6 gerileyerek bir yılın en kötü aylık performansını kaydetmeye hazırlanıyor.

REZERV ARTIŞI SÜRÜYOR

TCMB öncü verilerinden bankacıların yaptığı hesaplamaya göre toplam rezervler geçen hafta 136,5 milyar dolara yükselerek tarihi zirvesine çıktı.

TL’nin seviyesini belirlemek için rezerv satışlarına seçim sonrası son verilmesinin ardından rezervlerde başlayan yükseliş trendi haziran ayından bugüne devam ediyor. Bankacıların hesaplamaları haziran ayından geçen haftaya toplam rezervlerdeki artışın 38 milyar dolara ulaştığını gösterdi.

Net rezervlerde ise 7 milyar doları geçen hafta olmak üzere seçimden geçen haftaya 41 milyar doların üzerinde yükseliş gerçekleştiği hesaplandı.

YABANCI İLGİSİ

Alışılmışın dışındaki politikalar ile Türkiye’yi son yıllarda yatırım tercihleri arasına almayan yabancı yatırımcıların bakışı son dönemde değişmekte olsa da bu değişim fon girişlerinde henüz sınırlı yansıdı. Ancak yabancılar son dönemde Türkiye’nin 2024’te gelişmekte olan ülkeler arasında öne çıkacağına yönelik raporlar yayımlamaya başladı.

Son olarak dün Avrupa’nın en büyük varlık yöneticisi Amundi, Türkiye’de mayısta yapılan seçimlerden bu yana ortodoks para politikasına dönüşün etkisiyle Türk lirasına yönelmeye başladığını açıkladı.

Bu dönemde 3150 baz puan faiz artışına giden TCMB kısa sürede sıkılaştırmayı tamamlamayı planlıyor. Politika faizi yüzde 40’a çıkarken, TCMB parasal sıkılığı ise “gerektiği müddetçe” sürdürecek.

TCMB yetkilileri geçen hafta Reuters’a yaptıkları açıklamada “ABD batı yakasında yerleşik büyük ölçekli kurumsal yatırımcılar tarafından” TL’ye fon akışı gözlemlemeye başladıklarını, devam eden görüşmelerin ise bu girişlerin süreceğini gösterdiğini söylediler. TCMB’nin, 11 Ocak’ta New York’ta gerçekleşecek Yatırımcı Günü toplantısı da bu kapsamda yakından izlenecek.

CDS’TE DÜŞÜŞ

Mayıs ayındaki genel seçim öncesi 700 baz puana ulaşan CDS’te alışılagelmiş politikalara doğru geçişle birlikte başlayan düşüş 350 baz puanın altında devam etti.

Dolar/TL, eylül ayı başından beri günlük sınırlı yükseliş içeren bir eğiliminde. Kurda yeni zirve 28,9360 seviyesinde.

TL, dolar karşısında yıl başından beri yüzde 35,3 değer kaybetti. Kur üzerinde kamu kontrolünün gevşediği haziran ayından bugüne TL’deki değer kaybı ise yüzde 28,4 oldu.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda dün bankacılık sistemi genelinde ihracat finansmanı imkânlarının artırılması da ele alınan konulardan biriydi. TCMB’nin üzerinde çalıştığı “toplumsal kredi notu” ile ise “Belli alanlara kredi veren bankaları düzenlemelerle teşvik” edilecek.

Bu hafta iç veri gündeminde üçüncü çeyreğe ilişkin büyüme verileri öne çıkacak. Reuters anketine göre Türkiye ekonomisinin yurtiçi talebin ve tüketimin yüksek seyrinin de etkisiyle üçüncü çeyrekte yüzde 5,6 büyümesi, 2023’ün tamamında büyümenin yüzde 4,2 olması bekleniyor.

Haftanın kalanında Hazine iç borçlanma stratejisi, PMI ve İTO öncü enflasyon verileri takip edilecek. (REUTERS)

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