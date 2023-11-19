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İstanbul’da hava ulaşımını fırtına vurdu! Seferler bir bir iptal ediliyor

İstanbul'da dün başlayan fırtına geceden itibaren etkisini arttırdı. Kentin yüksek kesimlerine kar yağarken hava ulaşımında da aksamalar yaşandı. İstanbul Havalimanı'nda uçaklar inişte zor anlar yaşadı. Türk Hava Yolları (THY) bugün 105 seferini iptal etti. 

Yayınlanma: 12:32 - 19 Kasım 2023 Güncellenme:
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İstanbul’da hava ulaşımını fırtına vurdu! Seferler bir bir iptal ediliyor

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda bugün İstanbul’da sağanak yağmur ve fırtına nedeniyle havayolu şirketleri bazı seferlerini iptal etmek zorunda kaldı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle dün Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 9,  İstanbul Havalimanı’ndan 40 olmak üzere toplam 49 seferini iptal eden THY; bugün de İstanbul Havalimanı’ndan 82, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 23 olmak üzere toplam 105 seferini iptal etti.

THY’nin toplam iptal edilen sefer sayısı 154 oldu. İstanbul Havalimanı’nda uçaklar inişte zor anlar yaşadı. (DHA)

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