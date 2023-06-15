İBB Meclisi’nden kentsel dönüşüm kararı

Sarıyer Ayazağa’da 14 yıldır çözüm bekleyen kentsel dönüşümün önünü açacak karar, İBB Meclisi’nde oybirliği ile kabul edildi. 63 bin metrekarelik alanda hak sahiplerine parsellerin satışı yapılarak tapuları verilecek.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Meclisi haziran ayı oturumlarının son birleşimi meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında gerçekleştirildi.

Oturumda Sarıyer Ayazağa'da 63 bin metrekarelik alanda kentsel dönüşümün önünü açacak karar oybirliği ile kabul edildi.

İmar planları tamamlanan mahalledeki 85 adet parselin üzerinde hak sahibi olan vatandaşlara satışın yapılmasına, İBB'ye ait olan 23 bin metrekarelik parsel için ise hasılat paylaşımı veya kat karşılığı sözleşme yapılmasına karar verildi.

İBB PARSELİ TARTIŞMA YARATMIŞTI

Konu bir önceki meclis oturumunda da gündeme gelmiş, AKP-MHP grubunun çoğunlukta olduğu Hukuk Komisyonu, boş olduğunu savunduğu İBB'ye ait parseli kararın dışında tutunca tartışma çıkmıştı.

İBB parselinin boş olmadığı ve üzerinde 35 bina bulunduğu, karar dışında tutulursa kentsel dönüşüm projesinin başlayamayacağı belirtilmişti. Bunun üzerine dosya tekrar değerlendirilmek üzere geri çekildi.

OYBİRLİĞİ İLE KARAR ÇIKTI

Bugünkü oturumda da dosya tekrar gündeme alındı. Kentsel dönüşümün önünü açacak karar oybirliği ile kabul edildi. 14 yıldır çözüm bekleyen mahalledeki kentsel dönüşüm için önemli bir adım atılmış oldu.

Oturumda Avcılar'da 120 bin kişinin yaşadığı 298 hektarlık Yeşilkent mahallesinin ilk uygulama imar planları da onaylandı. Beşiktaş'ta 2004 yılında başlayan Beşiktaş'ın Dolmabahçe-Ortaköy'ün bölge planları da oybirliği ile kabul edildi.

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