Mansur Yavaş: Endişeye gerek yok

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sinan Oğan'ın seçimin ikinci turu için kararını açıklamasının ardından, Twitter hesabından bir video paylaştı. Yavaş, videolu paylaşımına “Endişeye gerek yok, biz varız, buradayız” notunu düştü.

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sinan Oğan’ın 28 Mayıs’ta Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıklamasının ardından saat 18.16’da resmi Twitter hesabından bir video paylaştı.

Çeşitli illerdeki miting ve millet buluşmalarından kesitlerin yer aldığı video, “Endişeye gerek yok, biz varız, buradayız” notuyla paylaşıldı.

“SÖKÜLEN T.C. TABELALARI VARDI, ALDIM TABELAYI BİRİNCİ HAFTA O DUVARA ÇAKTIM”

Videoda Yavaş'ın şu sözlerine yer verildi:

* “PKK istemediği için sökülen T.C. tabelaları vardı, aldım tabelayı birinci hafta o duvara çaktım. Kandil'i de başlarına yıkarız. HÜDA-PAR'ın da Türk bayrağıyla sorunu var. Ne işin var o zaman o mecliste? Eli kanlı teröristler, cezasını çekmeden hiçbir şekilde çıkamaz, çıkarırsanız da yine siz çıkarırsınız. HÜDA-PAR beni şikâyet etmiş, şeref madalyamdır. Terör örgütünün propagandasını yapıp ‘bunlar ülkeyi bölecek' diye iddia edeceksiniz. Bu Türkiye yaş pasta mı da bölünecek Allah aşkına.

* Ne oldu? PKK'lılarla görüşen kim? Ne işimiz olur bizim PKK ile falan. Kandil silahı bırakmadıkça o İHA'lar, SİHA'lar üstüne yağmaya devam eder. Ne işi var PKK'nın bizim belediyelerimizde? Bebek katilinden el yazılı mektup getirdiler. Yeni yeni mektuplar bekliyoruz. Adam öldürmüş herkese de ‘katil' deriz, lafımızı çekmeyiz. Seçimi kazanmak için bunlar Kandil'i de konuşturur. Kim böldürüyor bu vatanı, biz varız, biz.

* Silah bırakmadıkları takdirde tepelerine yağdıracağız. Ben diyorum ki, şimdi attıkları iftiralara bakmayın, HÜDA-PAR, PKK ikisi de federasyon istiyor, e yan yanasınız. HÜDA-PAR bizim ittifakımızda değil demiş, nerede? Utanıyor musunuz, onlarla ittifak yaptık demeye? Teröristlerle kimin masaya oturup kalktığını bilmeyen var mı bu ülkede. Unutmadık bunları. Bizim bunlarla işimiz olmaz. Kandil'in şantajlarına eğecek boynumuz yoktur.”

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