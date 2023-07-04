Plajda dehşet! 11 yaşındaki çocuğu silahla öldürdü

Adana'da Hüsnü Şahbaz sabaha karşı rastgele ateş açarak, sahilde annesiyle uyuyan 11 yaşındaki Aydın Kılınç'ı boynundan vurdu. Ağır yaralanan çocuk hastanede öldü.

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Olay, 29 Haziran’da Adana’nın Karataş ilçesinin sahilinde gerçekleşti. İddiaya göre, Zeynep Kılınç isimli kadın, eşiyle arası bozulan durumun ardından 18, 11 ve 9 yaşlarındaki üç oğluyla birlikte sahil kenarındaki bir barakanın terasına yerleşti.

Ancak saat 02.00 sularında sahile gelen ve barakanın sahibi olduğu iddia edilen Hüsnü Şahbaz, aileyi barakadan çıkmaları yönünde uyarması üzerine Zeynep Kılınç, çocuklarını alarak sahilde uyumaya karar verdi. İki saat sonra alkollü bir şekilde tekrar sahile gelen Şahbaz, önce rastgele etrafa ateş açtı, ardından da Kılınç ailesine doğru ateş etmeye başladı. Bu esnada, kurşunlardan biri 11 yaşındaki Aydın Kılınç’ın boynuna isabet etti.

Anne Kılınç, oğlunun boynundan vurulduğunu görerek yardım çığlıkları attı. Bunun üzerine şüpheli Şahbaz, ağır yaralı çocuğu kendi otomobiliyle Karataş Devlet Hastanesi’ne götürdü. Ancak tüm müdahalelere rağmen Aydın Kılınç kurtarılamadı.

Olayın ardından Şahbaz gözaltına alındı. Alkollü olduğunu belirten Şahbaz ifadesinde, “O kadın bana ait barakada yaşıyordu. Ücret talep etmedim, aramızda bir husumet yok. Olay nasıl oldu, ne zaman oraya gittim, hiçbir şey hatırlamıyorum” dedi. Şahbaz, adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Aydın Kılınç’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Karataş’ta defnedildi. (DHA)

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