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Sinan Oğan’ın Erdoğan arşivi… Neler demiş neler…

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, ATA İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olarak yarışan Sinan Oğan; Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda, Cumhur İttifakı'nın adayı AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğini açıkladı. Bu gelişmenin ardından Oğan'ın geçmişte Twitter'dan Erdoğan hakkında yazdıkları sosyal medyada gündem oldu. İşte cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması durumunda oy tercihine ilişkin daha önce “Cehennemin kapılarını kapatacağız. Buradan artık kim payına ne düşerse alsın” diyen Oğan'ın Erdoğan arşivinden bir seçki:

Yayınlanma: 18:55 - 22 Mayıs 2023 Güncellenme:
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Sinan Oğan’ın Erdoğan arşivi… Neler demiş neler…



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