Soma’da ‘ikinci facia’ uyarısı

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Soma'daki termik santralde ciddi iş kazaları ve yangınların yaşandığını, baca gazı arıtma filtresi çalışmalarının yapılmadığı savundu. Bakırlıoğlu "Çok büyük patlama yaşanabilir. İkinci büyük facianın yaşanmaması için şimdiden uyarıyoruz" dedi.

İlker KILIÇASLAN

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Türkiye'nin en büyük maden faciasının yaşandığı Manisa'nın Soma ilçesinin ikinci bir tehlikeyle karşı karşıya olduğu belirtildi. Konuyu gündeme taşıyan CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, ilçedeki Soma Termik Santrali'nde çok ciddi iş kazaları ile yangınların yaşandığını ve baca gazı arıtma filtresi çalışmalarının yapılmadığını ifade ederek, “Santral çok büyük risk barındırıyor. Çok büyük patlama yaşanabilir. İkinci büyük facianın yaşanmaması için şimdiden uyarıyoruz” diye konuştu.

MECLİS’TE GÜNDEME GELDİ

13 Mayıs 2014 tarihinde 301 madencinin hayatını kaybettiği Türkiye'nin en büyük maden facianın yaşandığı Manisa'nın Soma ilçesi için yeni bir büyük tehlikeye dikkat çekildi. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçe görüşmeleri sırasında konuyu gündeme taşıyarak, Soma ilçesindeki ikinci büyük facianın adresinin, Soma Termik Santraller olabileceğine işaret etti.

“ÖZELLEŞTİRİLEN TERMİK SANTRALDE BAKIM YOK”

Bakırlıoğlu yaptığı açıklamada, Türkiye'den özelleştirilen 13 termik santralden biri olan Soma Termik Santrali'ne Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çevre mevzuatlarına uygun hale getirilmesi konusunda 2027 yılına kadar geçici izin belgesi verilmesine karşın, gerekli bakımların yapılmadığını dile getirdi. Açıklamasında Soma Termik Santrali'nin havayı kirleten bacalarına baca gazı arıtma filtresi çalışmalarının halen daha yapılmadığını dile getiren CHP'li Bakırlıoğlu şunları söyledi:

– Bilindiği gibi Türkiye'de özelleştirilen 13 tane termik santral var. Santrallere çevreye uyumlarıyla alakalı 2020 yılına kadar süre verilmişti ve bunlardan 6 tanesi bunu gerçekleştirmediği için kapatılmıştı. Soma Termik Santrali de bunlardan bir tanesi. Fakat daha sonra geçici izin belgesiyle 2027 yılına kadar çalışmalarının önü açıldı. Şu ana kadar Soma’da termik santralde baca gazı arıtma filtresi çalışması yapılmadı, yatırım yapılmadı ve yapılmayacak. Bakın, 2027 yılına kadar yapılmayacak. Eğer hakikaten de öncelik insan olmuş olsaydı Soma’da 1981 yılından bugüne kadar 39 bin insanın ölümüne sebebiyet veren bu termik santralin bu şekilde çalışmasına müsaade edilmezdi.

SENDİKA TEDBİRLER ALINMASI KONUSUNDA UYARMIŞ

Soma Termik Santrali'nde yaşanan iş kazaları ile çeşitli yangınlara da dikkat çeken Bakırlıoğlu, TES-İş Sendikası Soma Şubesi'nin santralde yaşanan olumsuzluklarla ilgili yazdığı yazıları gündeme taşıdı.

Sendikanın gönderdiği dilekçelerde santral yönetiminin defalarca uyarıldığına dikkat çeken Bakırlıoğlu, şunları söyledi:

– Soma’da termik santralde hakikaten de alarm çalıyor şu anda. Soma’da özelleştirmeden önce her yıl yapılan rutin bakımlar özelleştirme sonrasında bugüne kadar yapılmış değil. Çok ciddi iş güvenliği sorunları var. Çeşitli yangınlar çıkıyor orada. Mesela burada yetkili sendika devamlı işverene mektuplar yazıyor, uyarılarda bulunuyor. Sendikanın bir yazısında ‘Çalışma sahasında yoğun su birikintisi, çamur, şlamp, kül ve toz küçük büyük iş kazalarına davetiye çıkarmaktadır.

– Özellikle son dönemde kömür hazırlama servisi istasyonlarındaki aşırı tozlu kömürden kaynaklı 8/9/2023 tarihinde 8/16 vardiyasında tozların alev alması neticesinde yangın meydana gelmiş ve tecrübeli bir personelin havalandırma yolu açmasıyla oluşan gazın etkisi azaltılmış ve yangına müdahale eden personelin olası zehirlenmesinin önüne geçilmiştir' ifadeleri yer alıyor. Yani, buna benzer yangınların sayısı artmaya başladı. Hiçbir yatırım yapılmıyor ve yapılmayacak. Çünkü buradaki öncelik üretim, ne olursa olsun üretim.

“GEREKLİ TEDBİRLER ALINMAZSA İKİNCİ BÜYÜK FACİA YAŞANABİLİR”

CHP'li Bakırlıoğlu, termik santrallerin elektrik üretiminin her yıl artırılmasının planlandığını ve bu planın içinde Soma Termik Santrali'nin de olduğunu dile getirerek uyarıda bulundu.

Bakırlıoğlu, şunları söyledi:

– İktidarın planında şunu görüyoruz ki özellikle termik santrallerdeki elektrik üretim miktarı her yıl artırılacak. Yani üretim artacak. İktidar yine ‘Önce rant, sonra çevre, sonra insan; Önce üretim gerisi önemli değil’ düşüncesiyle hareket edecek. Üretimin artmasıyla birlikte iş güvenliği hiçe sayılacak, çevreyi verdiği zarar artacak.

– İşte onlardan birisi de Soma Termik Santrali. Uyarıyoruz. Termik santral Soma’nın hemen yanında yer alıyor. Çok önemli bir riski barındırıyor. Çok büyük bir patlama olabilir, çok büyük bir kaza yaşanabilir. Eğer gerekli önlemler ve tedbirler alınmazsa Soma yine ikinci büyük bir facia yaşanabilir. Ne Soma ne de Türkiye ikinci bir faciayı kaldıramaz.

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