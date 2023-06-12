BioNTech yan etkileri neler? BioNTech aşısı kalıcı yan etkileri var mı?

Pandemi dönemi, dünya genelin milyonlarca insanın yaptırdığı BioNTech bu kez yan etkileri ile gündemde. Biontech aşısının yan etkileri, kişiden kişiye göre değişirken Biontech'a dair en yaygın yan etkisi, eklem ağrısı ve kas ağrısı olarak gösteriliyor ancak geçmişte bilim insanlarının açıkladığı raporlara göre bu tarz etkiler/tepkimeler bir süre içerisinde sona eriyor.

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Piyasaya sürüldüğü dönemden bu yana tartışmaların odağında olan BioNTech, bir kez daha yan etkileri ile gündeme geldi. Pfizer/BioNTech’in geliştirdiği mRNA bazlı aşının “yan etkileri” sebebiyle dava açan Alman kadının davası nedeniyle vatandaşlar aşının yan etkilerini araştırmaya başladı.

BioNTech YAN ETKİLERİ NELER?

Birçok ilaç yan etkilere neden olabilir. Bir yan etki, bir ilaca normal dozlarda alındığında istenmeyen bir tepkidir. Hafif veya şiddetli, geçici veya kalıcı olabilir.

Aşağıda listelenen yan etkiler, bu ilacı alan herkes tarafından görülmez.

Bu yan etkilerin çoğu yönetilebilir ve birkaçı zamanla kendi kendine geçebilir.

ishal

eklem ağrısı

kas ağrısı

lenf düğümlerinin şişmesi

yorgunluk

ateş

titreme

baş ağrıları

mide bulantısı

enjeksiyon bölgesinde kızarıklık, şişme, hassasiyet veya ağrı

kusma

YAN ETKİLERE KARŞI NE YAPMALI?

Aşıyı, yorgunluk veya baş ağrısı gibi olası yan etkilerle baş etmenin daha kolay olduğu bir zamana ayarlamayı hedefleyebilirsiniz. Örneğin sabah işe giderken sabah erkenden aşı yaptırmak pek mantıklı olmaz. Mümkünse, aşıyı izinli bir günde alabilirsiniz. Enjeksiyon bölgesinde ağrı hissederseniz, reçetesiz satılan ilaçlarla tedavi edebilirsiniz. Bu ilaçlar ayrıca ateş, baş ağrısı, kas veya eklem ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir. Çok rahatsız edici veya geçmeyen yan etkiler yaşarsanız, bir sağlık uzmanına başvurmalısınız. Şiddetli bir alerjik reaksiyon geliştirdiğinizi düşünüyorsanız, 112'yi aramalı veya acil servise gitmelisiniz.

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