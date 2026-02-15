Maça iyi başlayan Fenerbahçe’ydi. Kante, İsmail ve Guendouzi orta sahası ile Tedesco hem topa sahip olmak hem de merkezi sağlam tutma amacındaydı. İlk 5 dakika biterken Fenerbahçe, topa rakip yarı sahada hakim oluyordu ama futbol sürprizler oyunu. Fenerbahçe savunmada az adamla yakalanmıştı. Nwaiwu, Muçi’ye çok iyi pas attı. Muçi’nin gol vuruşu usta işiydi.

Trabzonspor evinde öne geçince hemen geriye yaslandı. Bu bir taktik değil, panikti sanki. Talisca, İsmail’in asistiyle golü atarken, Trabzonspor yaptığı panik savunmasının bedelini ödemişti.

Fenerbahçe’nin dinamik orta sahası ve hareketli forvetleri, rakipler için büyük tehlike oluşturuyor. Top rakipteyken yapılan ani pres çok başarılıydı. Kerem, topu önünde bulduğunda çok klas vurunca Fenerbahçe geri döndü. Asensio, golde yine ustalığını konuşturmuştu. Nefis gol pası ondan gelmişti.

Trabzonspor inatçıdır, hemen teslim olmaz. Onuachu’nun altın kafasında top mükemmel yere gitti. Oosterwolde geç kaldı, ilk golde de Muçi’yi kaçırmıştı.

Kante, oynadığı süre boyunca kayıptı ve oyunda hiç etkili olamadı.

Kerem bu defa asist yaparken, Asensio topa çok iyi vurmuştu.

Talisca’nın oyundan çıkışı ikinci sarı kart tehlikesi yüzündendi herhalde.

Tedesco’nun Musaba, Nene ve Cherif değişiklikleri zamanında gelmişti. Oyunu iyi dengede tutan Fenerbahçe, Trabzon’dan 3 altın puan aldı.