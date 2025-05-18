Statta merdivenler bile dolu. Allah muhafaza panik olsa çok insan yaralanır ve ölür. Ama şampiyonluk maçı diyorlar, es geçiyorlar. Bir gün facia olunca anlarsınız. Karaborsa bilet tonla. Her kademede biletler on misli fazla satılıyor. Bu iş nasıl, anlamak mümkün değil. Mutlaka hesap verecekler vardır. Diyeceksiniz ki, ‘Lan Erman Toroğlu, Galatasaray şampiyonluk maçı oynuyor, bula bula bunları mı buldun?’ Şampiyonluk maçında bunları bulup ikaz etmezseniz, olduktan sonra herkes yazar.

Bu satırlardan sonra sahanın içene dönelim. Kayserispor yeni gelen teknik direktörden sonra güzel takım oldu. Kapasitelerine göre ahenkle top oynuyorlar. Galatasaray da zaten futbol oynamayı seven, açık oynayan takımlara karşı daha keyifli maçlar oynuyor. İstediğini de alıyor. Dün gece olduğu gibi.

Bu maçta görüntü sürpriz olmaz şeklindeydi, nitekim de olmadı. Ali Sami Yen’de coşku tavandaydı. Fenerbahçe stadında ise yerlerde sürünüyordu. Bu sene takımlar futbol oynamayınca, yöneticiler kötü transferler yapınca her şeyi hakemlerin üzerine yıkmaya kalktılar ama kazın ayağı öyle değildi. Şunun altını çizerek söylüyorum: Belki de uzun yıllardır ilk defa hakem alemi lig maçlarına fazla tesir etmedi. Eğer hata yapıldıysa hata yapıldı, art niyetli değillerdi. Çünkü geçtiğimiz yıllardaki yapı bu sene yoktu. Galatasaray ligin genelinde daha iyi oynadı, daha az hata yaptılar ve hakkıyla şampiyon oldular.

Keşke penaltıyı Muslera yerine Osimhen’e attırsalardı. Muslera da penaltıyı çok kötü attı. Şans da yardım etti.