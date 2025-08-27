Fenerbahçe bu akşam kritik bir sınavdan geçecek.

Temennimiz 16 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretinin sona ermesi.

Bu akşamki maç 4 farklı ihtimale gebe.

4. ihtimal maçın penaltılara kalması.

Sarı lacivertliler geçen yıl UEFA Avrupa Ligi'nde kupanın favorileri arasında gösterilse de son 16 turunda penaltı atışları sonucu Rangers'a elenmişti.

Tadiç, Fred ve Mert Hakan Yandaş penaltı atışlarını kaçırmış ve Avrupa macerası sona ermişti.

Penaltının kaçması oyunun doğasında vardır.

Ancak son 5 yıldır penaltı kullanmayan Mert Hakan Yandaş’ın ve kariyerinde ilk kez penaltı kullanan Fred’in penaltı için tercih edilmesi ciddi bir şekilde eleştirilmişti.

Fenerbahçe bu akşamki maç için yeterince penaltı çalışması yaptı mı bilmiyorum.

Umarım benzer bir durumda Mourinho aynı hatayı tekrarlamaz.

PENALTI PSİKOLOJİSİ

Penaltı anı, sadece tekniğe değil psikolojiye de bağlı.

Bu noktada en rahat isim şüphesiz kalecilerdir.

Penaltı atışı sırasında tırnaklarını yiyen taraftarlara, topun başına geçtiğinde bacakları titreyen futbolculara şahit olmuşsunuzdur.

Antrenmanda penaltı kullanmakla tarihi bir maçta penaltı kullanmanın psikoloji bambaşkadır.

Aynı şekilde skora ve maçın dakikasına göre de psikolojik etkenler farklılık arz edebilir.

Göztepe maçında skor 0-0 iken 90+4’te penaltı kaçırdı Anderson Talisca.

Brezilyalı yıldız, skor 2-0 takımının lehine olsa, çok daha az stresle topun başına geçmiş olacaktı.

Penaltı atışlarına kalan maçlarda, ilk penaltıyla son penaltının psikolojisi bile farklı olur.

Gerideyken atılan penaltının psikolojisiyle, atacağınız golle takımınıza turu ya da şampiyonluğu getirecek olan penaltı vuruşunda, topun başındakinin de kalecinin de hâlet-i ruhiyesi bambaşka olur.

Mourinho, Benfica karşısında maç penaltılara kalırsa, bu yükü kaldırabilecek psikolojiye sahip, aynı zamanda vuruş tekniği yüksek isimleri tercih etmek zorunda.

Benden söylemesi.

'ÇIKARIRSIN BU TOPU VOLKAN'

Penaltı atışları denince Fenerbahçelilerin ilk aklına gelen maç, şüphesiz Sevilla deplasmanıdır.

Bu psikolojiyi en iyi yaşayanlardan biri de Fenerbahçelilerin unutulmaz kalecisi Volkan Demirel’di.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanş maçında, mücadelenin başında hatalı 2 gol yiyen kaleci Volkan, seri penaltı atışlarında, Escude, Maresca ve Alves'in vuruşlarını kurtararak, maçın kahramanı olmuştu.

Tarihi gecede, o sezon kendi kalesine gol atmakla ön plana çıkan Edu, penaltı kaçırsa da Volkan, kurtardığı 3 penaltıyla takımını Devler Ligi’nde çeyrek finale taşımıştı.

Penaltılardan bu kadar söz etmişken, sizlere biraz daha tarihte yolculuk yaptırmak istedim.

LEV YAŞİN

Sovyetler Birliği Milli Takımı’nın kalecisi. Örümcek kollu bu dev adamın kendine özgü bir stili vardı.

Kıskacı andıran ellere sahip Rus kaleci, yirmi beş yıl boyunca yüzden fazla penaltı atışını sonuçsuz bıraktı.

PELE PENALTIYI KULLANMAK İSTEMEDİ

1969 yılında, Maracana Stadı’nda Santos ile Vasco da Gama takımları karşılaşıyorlardı.

Pele’ye ceza sahası içerisinde yapılan müdahale sonrası hakem penaltı noktasını göstermişti.

Pele atışı kullanmak istemese de stattaki yüz bin kişi hep bir ağızdan ‘Pele, Pele’ diye ortalığı inletiyor, atışı onun kullanması için ısrar ediyordu.

Taraftar nasıl ısrar etmesin.

Müthiş goller atmıştı Pele bu statta.

Yıllar önce yine aynı mabette, Fluminense takımının yedi rakip oyuncusunu ve kalecisini çalımlayarak unutulmaz bir gol atmıştı.

Fakat bu penaltı farklıydı.

Pele, dünyanın en şamatacı seyircisinin; çıt çıkmayan, nefesini tutmuş bakışları arasında topu ağlarla buluşturmuştu.

İstese kaçırabilirdi de penaltıyı. Yapmadı elbette.

Bu gol Pele’nin bininci golüydü ve profesyonel futbol tarihinde o zamana kadar hiçbir futbolcu bin gol atamamıştı.

YILDIZLAR DA PENALTI KAÇIRIR

1986 Dünya Kupası’nda insanın yüreğini ağzına getiren maçlar oynandı.

Hatırladığım ilk Dünya Kupası olması hasebiyle benim için de ayrı bir yere sahip.

Fransa ile Brezilya'nın karşılaştığı maçta Platini, Zico, Socrates gibi tecrübeli oyuncular penaltı kaçırmışlardı.

DÜNYANIN EN UNUTULMAZ PENALTISI

Roberto Baggio'lu İtalya; 1990'da Arjantin'e, 1994'te Brezilya'ya ve 1998'de de Fransa'ya penaltılarla yenilmişti. Takımı adına 3 Dünya Kupası'nda toplam 4 kez penaltı kullanan Roberto Baggio, yalnızca finalde Brezilya'ya karşı kullandığı vuruşu kaçırmıştı.

Baggio’nun, futbol tarihinin belki de en unutulmaz penaltısı olarak tarihe geçen bu atışı, Brezilya’nın şampiyonluğunu ilan etmişti.

Bitireyim.

Tarih gösteriyor ki, yıldızlar da penaltı kaçırır. Önemli olan, o an topun başına geçecek yüreği ve özgüveni bulabilmektir. Bu akşam da Fenerbahçe’nin kaderini belirleyecek olan, o cesaret olacaktır.

Başarılar, Fenerbahçe…