Barış Alper yoktu, transfer krizi nedeniyle. Jakobs ve Eren sol kanatta görev almışlardı. Ataklar daha çok sağ bölgede Sane ve Yunus’un çabukluğuna bağlanmıştı. Yunus dün golü hazırlarken, üst düzey bir pas vermişti Sane’ye. Sonrasında Eren golü attı. Barış Alper’in yokluğu kesin hissedildi. Onun dribblingleri, rakipleriyle girdiği ikili mücadeleler ve presi bence çok önemli. İlk yarı Kayserispor pas yüzdesi olarak çok düşük kaldı. Zaman zaman baskı yapmaya çalıştılar. Ana taktikleri geçiş oyunu ile pozisyon bulmaktı ama olmadı. 19 saniye geçmişti ikinci yarı başlayalı. Sane, Eren’e mükemmel bir pozisyon hazırladı. Eren bir santrfor gibi kafayı vurdu. Konsantrasyon kaybı pahalıya mal olmuştu ev sahibine.

Sara iyi çalışıyor fakat onun Mertens gibi sanatçı olması çok zor. Henüz ince hareketlerini göremedik. Sallai bizim ligde iş gören bir sağ kanat savunma oldu. Merakım şu: Aynı performansı Şampiyonlar Ligi’nde gösterebilecek mi? Gösterirse takımın sağ bek meselesi biter. Osimhen istekli ama geçen sezonki patlama kuvvetini bu maçta sadece bir kez gösterdi. Fizik kondisyon olarak henüz hazır değil. Buna rağmen golünü attı. Zaniolo’nun asisti çok güzeldi. Yalnız Osimhen’in Yunus’a bağırmasını yadırgadım… Kapanışı Sane yaptı. Galatasaray, ikinci yarı çok gol kaçırırken, rakibine de çabuk ataklarla pozisyonlar verdi. Yine de fazla zorlanmadan üç puanı aldı. Esas mesele Barış Alper konusunun bir an önce halledilmesi.