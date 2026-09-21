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Kaos dolu günlerin ardından Fenerbahçe'nin yüzü güler gibi oldu. Taraftarı önünde, zayıf denilebilecek bir rakip bile olsa Eyüpspor'a karşı alınan 8-0'lık galibiyet sarı-lacivertlilerin üzerindeki ölü toprağını bir nebze olsun atacaktır.

Hazır Galatasaray, Trabzonspor'a farklı kaybetmişken gelen bu farklı zaferin üzerine, akşam saatlerinde Beşiktaş da Amed'e mağlup olunca Fenerbahçelilerin keyfine diyecek yoktur. Milli araya özgüven tazeleyerek gidildi.

Sarı-lacivertliler böylece makus talihini de yendi. Çünkü rakipleri ne zaman puan kaybetse, Fenerbahçe de ne yapar eder, birkaç puan bırakırdı.

Fakat Fenerbahçe'de işler uzun süredir o kadar pamuk ipliğine bağlı ki... Bu saatten sonra yapılması gereken iyisiyle kötüsüyle takıma sahip çıkmak. Sen kaybediyorsan, bu hafta görüldü ki Galatasaray ve Beşiktaş da kaybediyor.

Yanlış iliklenen düğmeleri bir bir çözme zamanı şimdi. Doğru şekilde ilikleyebilmek için...

Fenerbahçe için tek anahtar, zor da olsa sabır. Bir haftalık farklı galibiyetle bulutların üzerine çıkmak ne kadar yanıltıcıysa, ilk olumsuz sonuçta her şeyi yakıp yıkmak da o derece yıkıcıdır.

Önümüzde uzun, yıpratıcı ve sürprizlere açık bir lig maratonu duruyor. Her takım kazanıp kaybedecek.



Sonuç olarak; Fenerbahçe'de taşların yerine oturması, saha içi organizasyonun kusursuzlaşması ve hepsinden önemlisi camia içi bütünlüğün sağlanması zaman alacak.

DİLİM VARMIYOR AMA...

Fenerbahçe'de sezonun belki de en hatalı hamlesi Romelu Lukaku'nun transferi olabilir. Vedat Muriç'e bir şey olsa Fenerbahçe'nin forveti yok gibi görünüyor.

Lukaku'nun forumunu bulması ise imkansıza yakın görünüyor. Bu da benim yanılmayı en çok istediğim konu.