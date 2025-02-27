Gelen hakem çok iyi maç idare etti. Hakemin yorumu konusunda Mourinho’nun yanındayım. Yalnız burada önemli nokta şu: Okan Buruk hakemi neden bu kadar kötüledi? Aslında konuşulacak, tartışılacak, üzerinde durulacak olay bu! Bu maçtan sonra Okan bir anda Türk hakemlerine döndü. Her maçtan sonra inanılmaz kötü hakem beyanatları veren Okan, sopanın ucunu görünce yerliye döndü. Peki, Türk hakemliği nasıl veya neden bu halde? Siyaset ve torpil mümkün olduğunca bu işin içine girdi. Bakınız bazı şeyleri tersten düşünürseniz doğruya varırsınız. Yusuf Namoğlu, Zekeriya Alp, Serdar Tatlı ve mevcut başkan Ferhat Gündoğdu ilk döneminde bunlar operasyona başladılar. ‘Operasyon’ derken temizliğe başladılar. Ne oldu? Önce MHK’ler gitti sonra o federasyonlar. Olay çok net. Temizlik istenmedi. Kimler temizlik istemediyse Türk hakemliğini bu hale getiren onlardır. Bakın ne kadar kolay çıkartıyoruz olayı. Bu takımlar ve yöneticiler belli. Herkes de bunu biliyor. Yüksek sesle konuşan yok. Yusuf Namoğlu, A Spor’dayken Ender’le bizim programımıza geldi. VAR’ı konuştuk, VAR’daki teknik elemanları konuştuk. ‘Oraların temizlenmesi’ lazım dedi Yusuf. O programın tarihini bulun, geçtiğimiz haftaya gelin Konya maçına. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu bile söyledi. Yabancı VAR hakemi ısrarla ‘Buradan çiz’ diyor, bizim görevli teknik vatandaş onu yapmıyor, başka işler yapıyor. Bu şunu gösterir: VAR geldi ama AVAR’a bakmak lazım. Hatta ve hatta DAVAR’a da bakmak lazım. Çünkü DAVAR deyip geçmeyin… Pardon DAVAR mı dedim, AVAR’a.

İNADINA YABANCI VERİRİM

Ben yabancı VAR’a karşı değilim, yabancı hakeme karşıyım. Ama Okan’ın beyanatlarını gördükten sonra TFF Başkanı olsam sezon sonuna kadar Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarına yabancı hakem getiririm. Okan kardeşim beğenmeyecek ama önce takımına futbol oynatacak. Yerli hakemlerle 6 puan önde ama demediğini bırakmadı.

AVUSTRALYA'YA GİTMEDİN Mİ?

Mourinho bir hata yaptı. Aslında onun söylediği Okan Buruk’aydı. Kamera Okan’ı sık sık zıplarken gösterdi ama o bir kademe daha giderek yedek kulübesi ve maymun sözünü kullandı. Haklı durumda olacağı yerde haksız duruma düştü. Mourinho bilmiyorum Avustralya’ya gitti mi? Gitseydi belki de kanguru diyecekti. Gitmiştir de aklına gelmemiş olabilir kanguru.

AYNAYA BAKACAKSIN ACUN ILICALI

Bir lafım da Acun Ilıcalı’ya. Çok güzel bir şey söyledi. ‘Bu maçta hiçbir şey atılmadı, diğer bütün maçlarda Galatasaray seyircisi atıyordu’ dedi. Akıllı davrandılar, atmadılar. Atsalardı hakem içeri girerdi. Maç başlamadan hakemin kafasına 5 dikiş atılıp, 5 doktor getirilerek maçın başlandığını gördüm ben bu ülkede. Bu hakem o maçı oynatmazdı. Şimdi ben Acun’a soruyorum, Galatasaray seyircisi hiçbir şey atmadı ama senin seyircin rakip taraftarın üzerine meşaleler yakıp attı, yangın çıkarmaya çalıştı. Ona ne diyeceksin? O zaman aynaya bakacaksın!

PARASINI SİZ ÖDEYİN!

Eskiden bankaları polisler korurdu. Yani bankalar para kazanırdı, polis onları korurdu. Benim vergilerimle maaş alan polisim bankalara hizmet ederdi. Sonra doğru bir kararla polisleri alıp, özel güvenliğe verdiler. Yahu kardeşim sahada 55 bin kişi var 30 bin görevli var. Bu ayıp bir olay. Avrupa’ya yeteri kadar rezil olmuştuk. Bir daha olduk. Neredeyse 1.5 seyirciye bir polis düşüyor. Madem öyle polislerin parasını Galatasaray ve Fenerbahçe ödeyecekler. Sen milyonlarca Euro’yu futbolculara dök, sonra polisi stada dik. Yok ya. ‘Senin anan güzel mi?’ derler adama. Bakın Almanya’da bu polislerin ücretlerini kulüpler ödüyorlar.

İPLER OKAN BURUK'UN ELİNDE

Galibiyet ve beraberlik Okan Buruk’un işine gelirdi. Okan, ona göre oynattı. Hedefinde başarılı oldu. Mourinho’nun fazla söz söylemeye hakkı yok. Çünkü o maçı alacaksın. Çünkü rakibin seni kendi sahanda yendi ve teknik direktör sendin. Şimdi olayı başka yere çekip durumu kapatma. Yenseydin şampiyon olacaktın. Net. Şimdi bütün ipler Galatasaray’ın ve Okan’ın elinde. Bundan sonraki maçlarda üç beraberlik ya da iki mağlubiyet hakkı var. Bir de artı 1 var.