Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, sezon başı yaptıkları yıldız transferler ile Avrupa'da final parolasıyla çıktıkları yolda birer birer döküldüler. Galatasaray ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı başaramadı. Avrupa Ligi'nde önce Beşiktaş gruplardan çıkamadı. Ardından Galatasaray son 16 play-off turunda elendi, Fenerbahçe ise son 16 turunda havlu attı.

Galatasaray'ın bu sezon yaptığı transferlerde sadece bonservis bedellerine harcadığı para: 61.15 milyon Euro... Avrupa Ligi'nde elendiği takım AZ Alkmaar... Toplam kadro değeri 78.30 milyon Euro...

Fenerbahçe'nin bu sezon yaptığı transferlerde sadece bonservis bedellerine harcadığı para: 67.86 milyon Euro... Avrupa Ligi'nde elendiği takım Rangers... Toplam kadro değeri 79.45 milyon Euro...

Beşiktaş'ın bu sezon yaptığı transferlerde sadece bonservis bedellerine harcadığı para: 27..26 milyon Euro... Avrupa Ligi'nde gruplardan dahi çıkamadı.

Türk futbolunun üç büyük kulübü Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, son yıllarda Avrupa arenasında beklenen başarıyı bir türlü yakalayamıyor. Her ne kadar bu kulüpler yüksek maliyetli transferlerle dikkat çeken kadrolar kursa da, Avrupa sahnesinde istikrarlı bir performans sergilemekten uzak kalıyorlar.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, son yıllarda özellikle yabancı oyunculara yaptıkları yüksek bütçeli transferlerle gündemde. Ancak bu transferlerin çoğu, beklenen sportif getiriyi sağlamaktan uzak kalıyor. Özellikle Avrupa kupalarında, bu yıldız isimlerin sahada etkisiz kalması, kulüplerin erken turda elenmesine neden oluyor. Transfer politikalarında kısa vadeli ve plansız yaklaşımlar, takımların uyum sorunu yaşamasına ve istikrarsız bir performans sergilemesine yol açıyor.

Örneğin, Galatasaray’ın son yıllarda yaptığı yüksek ücretli transferler, Süper Lig’de etkili olsa da, Avrupa’da aynı etkiyi yaratmıyor. Benzer şekilde, Fenerbahçe ve Beşiktaş da yıldız transferleriyle taraftarların beklentisini yükseltse de, bu oyuncuların Avrupa maçlarında sahada liderlik etmesi beklenirken, genellikle hayal kırıklığı yaşanıyor.

Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkmayı başaran Galatasaray devre arasında 6, Fenerbahçe 4 yeni transfer yaptı. Bu transferler Avrupa'da tur atlamaya yetmezken, iki takımın çekiştiği Süper Lig'de şampiyon olabilmek için yapılmış gibi görünüyor.

Türk futbolunun en büyük sorunları, altyapı yatırımlarının yetersizliği ve bir futbol felsefesinin olmaması. Avrupa’nın önde gelen kulüpleri, uzun vadeli planlamalar yaparak, kendi yetiştirdikleri oyuncularla başarıya ulaşıyor. Ancak Türkiye’de altyapıya yeterli önem verilmiyor ve genç yetenekler, gereken şekilde geliştirilemiyor. Bunun yerine, kısa vadeli çözümler olarak görülen yüksek maliyetli transferlere yönelinmesi, kulüplerin geleceğini riske atıyor.

Galatasaray'ın borcu 14 Milyar 238 milyon 942 Bin 164 TL, Fenerbahçe'nin borcu 18 milyar 600 milyon, Beşiktaş'ın borcu 14 Milyar 918 Milyon TL...

Ayrıca, Türk futbolunda bir futbol felsefesi ve oyun tarzı eksikliği de dikkat çekiyor. Avrupa’da başarılı olan takımlar, kendine özgü bir oyun tarzı ve stratejiyle sahaya çıkarken, Türk takımları genellikle maça göre değişen taktiklerle mücadele ediyor. Bu durum, özellikle Avrupa kupalarında istikrarsız bir performans sergilenmesine neden oluyor.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın Avrupa’da başarılı olabilmesi için, sadece yıldız transferleri yapmak yeterli değil. Kulüplerin altyapıya yatırım yapması ve bir futbol felsefesi oluşturması gerekiyor. Ancak bu şekilde, Türk futbolu Avrupa arenasında hak ettiği yeri bulabilir.