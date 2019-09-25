Köri soslu tavuk tarifi: Köri soslu tavuk nasıl yapılır?

Köri baharatı, yoğun bir tada sahip olduğu içi ülkemizde çok tercih edilen bir baharat olmamasına rağmen son zamanlarda özellikle tavuklu yemek tariflerinde sık sık duyar olduk. Körinin yanına en yakıştığı yemek ise köri soslu tavuk tarifi. Köri soslu tavuk hem pratik hem de bir tadanın vazgeçemeyeceği bir yemek. İşte körü soslu tavuk malzemeleri ve tarifi…

Köri birçok baharatın birleşiminden meydana gelmiş, sevenlerin vazgeçemediği ancak daha önce hiç tatmamış birinin ise ön yargıyla yaklaştığı bir baharattır. Türk mutfağında çok fazla tercih edilmese de son dönemlerde birçok tarifte adını duyuyoruz. Özellikle de tavuklu tariflere çok yakışmasından dolayı bu yemeklerin içinde mutlaka bir parça bulunuyor. Siz de eğer daha önce hiç kari tatmadıysanız sizin için hazırladığımız körü soslu tavuk tarifi ile başlarsanız çok seversiniz. İşte körü soslu tavuk malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…

Köri soslu tavuk malzemeleri

– 1 parça tavuk göğsü

– ½ paket krema (100 ml)

– 2-3 kaşık zeytinyağı

– ½ kaşık toz kırmızıbiber

– ½ kaşık kekik

– ½ kaşık karabiber

– 1 çay kaşığı köri

– 1 çay kaşığı tuz

– 2-3 tane arpacık soğan

Köri soslu tavuk tarifi

Geniş yanmaz bir tavayı az yağ ile birlikte kızdırın. Ardından kuşbaşı doğranmış tavuk etlerini tavaya alın. Suyunu salıp tekrar çekene kadar pişirin. Geniş tava seçmedeki sebep tüm etlerin tava ile temasını sağlamak böylece daha yumuşak olacaktır.

Tavuklar piştikten sonra arpacık soğanları ilave edin. Daha sonra kremayı, köriyi ve tuzu ekleyin. Yaklaşık 15 dk pişirdikten sonra diğer baharatları ekleyip karıştırın ve 1-2 dk sonra kapatın.

Afiyet olsun.