Soğan çorbası tarifi ve kalorisi | Faydalı ve besleyici soğan çorbası kolayca nasıl yapılır?

Soğan çorbası tarifi ve kalorisi | Faydalı ve besleyici soğan çorbası kolayca nasıl yapılır?

Hemen her yemekte kullanılan soğan ile besleyici ve faydalı bir çorba yapmak çok kolay. Haberimizde yer alan tarif ile soğan çorbasını evde pratik bir şekilde yapabilirsiniz. İşte soğan çorbası ve tarifi...

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Mide sorunu olanlar genellikle çiğ soğan tüketmek istemiyorlar. Soğan çorbası tarifi ile vitamin ve mineral kaynağı olan aynı zamanda da faydalı bir çorba yapmak mümkün. Özellik zayıflamak isteyenler düşük kalorisi sebebi ile soğan çorbasını tercih edebilir. Soğan çorbası tarifi ve kalorisi haberimizde.

SOĞAN ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler;

4 adet soğan

2 çorba kaşığı tereyağı

6 su bardağı tavuk suyu

1 çorba kaşığı kıyılmış taze biberiye

Tuz

Karabiber

Üzerine:

6 dilim tost ekmeği

6 çorba kaşığı rendelenmiş

kaşar peyniri

Yapılışı;

Soğanları temizleyip, piyazlık doğrayın. Tereyağını bir tencerede eritin ve soğanı sote edin. Üzerine biberiyeyi ekleyin. Tavuk suyu, tuz ve karabiber ilave edip soğan yumuşayana dek pişirin. Diğer taraftan tost ekmeklerinin kenarlarını alıp, ikiye bölün. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpin. Bir fırın tepsisine koyup önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana dek pişirin. Pişen çorbayı blenderden geçirip, servis tabaklarına aktarın. Üzerine kızarttığınız ekmek dilimlerini koyarak servis yapın.

Soğan çorbasının bir porsiyonu (bir kase) 56 kcal’dir.