Metin Akpınar’ın hayatı belgesel oldu

Usta tiyatro sanatçısı ve Türk sinemasının efsane isimlerinden Metin Akpınar, 'İyi Ki Yapmışım' adlı kendi hayatını anlatan belgesel ile sevenlerinin karşısına çıkacak.

Yıllarını sahne üzerinde geçirmiş bir isim olan ve Kabare Tiyatrosu’nu da Türkiye ile tanıştıran Metin Akpınar, senaryosunu Zeynep Miraç’ın kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda Selçuk Metin’in oturduğu bir proje ile hayat hikayesini sevenlerine açtı. ‘İyi Ki Yapmışım’ adını taşıyan belgeselin müziklerini ise Murat Evgin yapıyor.

Hayat hikayesinde ‘İyi Ki Yapmışım’ dediği anları bu proje üzerinden sevenlerine ulaştıran Metin Akpınar, katıldığı programda hayatını anlatan belgeseliyle ilgili bilgiler de verdi.

Türkiye’ye Kabare Tiyatrosu’nu getirdiklerini söyleyen ancak o yıllarda yasalarda böyle bir kavramın karşılığı olmadığı için tiyatrolarına pavyon ruhsatı verildiğini söyleyen Akpınar, kendisinin de 1967 yılında mesleğe bir pavyon çalışanı olarak başladığını ve kendisine o sıralar konsomatrislere verilen mor renkli çalışma belgelerinden düzenlediklerini söyledi.

Lorel ve Hardi’den daha uzun süredir birlikte çalıştığı partneri Zeki Alasya’ya da program üzerinden özlemini dile getiren Akpınar son olarak Ataşehir Belediyesi ile bir kabare müzesi üzerine çalıştıklarının müjdesini verdi.