Sezen Aksu YouTube’a özel albüm hazırladı

Türk müziğinin 'Minik Serçe'si Sezen Aksu yine farkını gösterdi ve 'internet devrimi'ne katıldı. Aksu, daha önce çeşitli sanatçılara verdiği şarkıları seslendirdiği 'Demo' isimli albümünü YouTube hesabından yayınlayacak.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Minik Serçe, daha önce başka sanatçılara verdiği şarkılarını ‘Demo’ isimli albümde topladı. Dört gün önce YouTube kanalından albümü duyuran Aksu, tanıtım yazısında şöyle dedi:

“Demo bir şarkının ilk çalınmış ve söylenmiş, olgunlaşmamış ham halidir. Bir tür taslak hali diyebiliriz. Bazen de başka bir şarkıcıya ve düzenleme yapacak müzisyene, rehberlik yapması için hazırlanır.”

HİT ŞARKILARI YER ALIYOR

Aksu, Çok yakında sadece YouTube’da yayınlanacak albümde Ahbap Çavuşlar, Aykırı Çiçek, Begonvil, Yol Bitti Çoktan, Her Şey Fani, Delidir, Aldatıldık gibi şarkıların ilk bestelendikleri versiyonları seslendiriyor.