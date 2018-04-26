İnsanlık Suçu 5. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! İnsanlık Suçu 4. son bölüm izle

İnsanlık Suçu 5. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yeni fragmanda Cemal ve Gökhan'ın kardeş olduğu ortaya çıkıyor! Cemal'le yeni bir hayat planlayan Suna ise bu gerçek karşısında şoke oluyor! İnsanlık Suçu 4. son bölüm izleme linki ve yeni gelişmeler haberimizde...

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KanalD’nin yeni dizilerinden İnsanlık Suçu 5. yeni bölüm 2. fragmanı geldi! Yeni tanıtımda Gökhan ve Cemal’İn kardeş oldupğunun anlaşılması tüm dengeleri alt üst ediyor. İşte yeni bölüm tanıtımı, İnsanlık Suçu 4. son bölüm izleme linki ve ayrıntılar…

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Gökhan’la evlenmek üzere olan Suna zor durumdadır. Bu konuda ona yardım edebilecek tek kişi ise Cemal olur…

İnsanlık Suçu 21 Nisan cumartesi yayınlanan yeni bölümde Suna’nın yardım istediği tek kişi Cemal’dir. Gökhan’la evlenmek istemeyen ve onu sevmediğini söyleyen Suna, başta annes olmak üzere herkesten tepki alır. Emel de bu durumun karşısında duranlardandır.

Suna ne söylerse söylesin kimseyi ikna edemez ve evlilik hazırlıklarına başlanır. Bu durumu bir tek Cemal’le paylaşır ve ondan yardım ister. Cemal ise Suna’nın Gökhan gibi bir adamla evlenmesini istemez ve bu duruma engel olmaya çalışır. Peki Cemal, Suna’ya yardım edebilecek midir?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İnsanlık Suçu 5. Bölüm Fragmanı – 2 yayında! Cemal ve Gökhan’ın kardeş olduğu gün yüzüne çıkıyor!

Sami, geçmişe ait gerçekleri itiraf etmeye başlamıştır. Cemal’in babası olduğunu söyleyen Sami, Gökhan ile de kardeş olduğunu açıkça ifade eder.

Suna ise Cemal ile başlangıçlar yapmak üzeredir. Fakat öğrendiği durum, herkesin hayatını tepe taklak edecektir.

İNSANLIK SUÇU 5. BÖLÜM 2. FRAGMANI

İNSANLIK SUÇU SON BÖLÜM İZLE