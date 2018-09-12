Son Dakika… Aile Bakanlığı Nihat Doğan için harekete geçti

Reşit olmayan iki kız çocuğunu evinde alıkoyduğu gerekçesiyle ifadesi alınan Nihat Doğan'ın eski programlarından birinde söylediği 'Hadım çağrısı' gündeme gelirken, Aile Bakanlığı da kızların reşit olmaması nedeniyle harekete geçti.

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Beyaz TV'de “Söylemezsem Olmaz” programına katılan Doğan, İzmir Dikili'de özel ortaöğretim erkek öğrenci yurdunun temizlik görevlisinin cinsel istismar sonrasında bazı çocuklara para verdiği, zihinsel geriliği olduğu öne sürülen öğrencilere de istismarda bulunduğu iddiaları üzerine, “kıyamet kopsun”, “sapık”, “hadım etmek lazım”, “sözün bittiği yer” gibi cümleler kullandığı görülüyor.

“SAPIKLAR, NAMUSSUZLAR! HADIM EDELİM”

Nihat Doğan, Aralık 2017'de yayınlanan programda şunları söyledi:

“Sözün bittiği yer. Çocukları öğretmenden mi koruyacağız, hizmetliden mi koruyacağız? Sapıklığa hizmet etmiş. Biz kimi kimden koruyacağız? Bizim görevimiz insanları, sapıktan, caniden, gaddardan koruyacağız. Biz eğer çoluk çocuğu öğretmenden, hizmetliden de koruyacaksak kıyamet kopsun. Başıma ağrı girdi ya! İkisiyle de kendi isteğiyle oldu demiş. Ulan 12 yaşındaki çocuğun isteği mi olur, namussuz adam! Ya bunları hadım etmeyeceksin de ne edeceksin güzel kardeşim.”

2 ÇOCUĞU ALIKOYMAKTAN İFADE VERDİ

11 ve 16 yaşlarındaki iki kızın ailesi, Nihat Doğan’ın çocukları evine davet ederek harçlık vermek istediğini iddia etti. Şikayet üzerine Doğan da önceki gün polis merkezinde ifade verdi. Doğan, savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı. Doğan, olay üzerine yaptığı açıklamada, kendisinin “Anadolu'nun milli bir değeri” olduğunu savunmuş ve bu nedenle kendisine saldırılarda bulunulduğunu ileri sürmüştü.

AİLE BAKANLIĞI NİHAT DOĞAN İÇİN HAREKETE GEÇTİ

11 ve 17 yaşındaki iki kız kardeşi evinde iki saat boyunca alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alınan ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Nihat Doğan soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, bahse konu çocukların yaşlarının 18’den küçük olması üzerine soruşturmaya dahil olmak için harekete geçti. Bakanlık yetkililerinin aile ile irtibata geçtiği öğrenildi. Polis karakoldaki ifadesini ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.