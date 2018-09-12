Reyting sonuçlarına göre kim kazandı? Erkenci Kuş kaçıncı oldu?

Reyting sonuçlarında rekabet artıyor. Yeni sezonla yeni diziler reyting sıralarında boy göstermeye başlıyor. Dün akşam yayınlanan programların reyting sonuçları belli oldu. Reyting sonuçlarına göre Erkenci Kuş birinci sırada yer alırken, ikinci sırayı aynı dizinin özeti aldı. Reyting sonuçlarına göre üçüncü ise Fox Ana Haber oldu...

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Televizyon ekranlarında yeni sezon başlarken reyting sonuçları merak ediliyor. Yeni sezon dizilerinden Erkenci Kuş’un yeni bölümü ve özeti ilk sırada yer alırken, Fox Ana Haber, Yaparsın Aşkım, Müge Anlı ile Tatlı Sert, Show Ana Haber sıralamasıyla devam etti. Erkenci Kuş dizisi geceyi lider olarak tamamlasa da günü değişiyor, Erkenci Kuş dizisinin ilerleyen haftalarda cumartesi yayınlanacağı tahmin ediliyor.

REYTİNG SONUÇLARI 11 EYLÜL

ERKENCİ KUŞ DİZİ KONUSU

Sanem sabahları birkaç saat babasının bakkalında çalıştıktan sonra bütün gününü hayal kurarak ve kitabı üzerinde çalışarak geçirmektedir ve hayatından son derece mutludur. Ta ki anne babası kendisine doğru düzgün bir iş bulmazsa evlenmek zorunda olduğunu söyleyene kadar! Sanem bunun üzerine mecburen ablasının iş yerinde çalışmaya başlar. Hayallerini süsleyen büyük aşkının kendisini orada beklediğinden habersizdir henüz, üstelik bilmeden Can’a ve şirkete kurulan bir tuzağın parçası olur…