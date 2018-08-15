Danimarka gezilecek yerler: Bozulmamış ormanları ve pastoral köyleri ile Danimarka gezi rehberi…

İskandinavya Yarımadası'nın en güzel ülkelerinden biri olan ve büyük bir çoğunluğu adalar üzerinde yer alan Danimarka'nın gezilecek tarihi ve turistik yerlerinden bazılarını haberimizde bulabilirsiniz. İşte Danimarka gezi rehberi...

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Danimarka kuzey Avrupa’da yer almaktadır ve İskandinavya’nın bir parçasıdır. Danimarka, Jutland yarımadasından, Funen ve Lolland-Falster adalarından ve Kuzey Denizi ile Baltık Denizi arasında kalan 429 adadan oluşur. Danimarka, pastoral köyler ve bozulmamış ormanlık alanlar ve göllerden oluşan görülmesi gereken yerlerdendir. Şimdi, Danimarka’nın gezilecek yerlerinden bazılarını tanıtmaya çalışacağız…

DANİMARKA GEZİLECEK YERLER

KOPENHAG / ROUND KULESİ

Danimarka-Norveç Krallığı'nın en ünlü hükümdarlarından IV. Christian‘ın 17. yüzyılda inşa ettirdiği Rundetaarn, günümüzde amatör gökbilimcileri tarafından gözlem kulesi olarak kullanılmaya devam ediyor. Açık hava platformu ile çevrelenmiş 209 metre yüksekliğindeki yapının merkezi, cam zemin aracılığıyla izleniyor. Kobmagergade sokağındaki heybetli görünüme sahip kulenin rampasında, üstelik seçkin kitap koleksiyonu olan kütüphane salonu da mevcut.

KOPENHAG / KÜÇÜK DENİZ KIZI

Kopenhag'da Langelinie Limanındaki bir taş üzerinde oturan heykel, kentin simgesi haline geldiği için her yıl turistlerin akınına uğruyor. 1913 yılında heykeltraş Edvard Eriksen tarafınca tasarlanan Küçük Deniz Kızı heykeli sadece 1.25 metre yüksekliğinde ve 175 kg ağırlığında. Heykelin kafası bir çok kere kırılmış ancak her seferinde aslına uygun olarak onarılmıştır.

KOPENHAG / FREDERİK KİLİSESİ

Roma'daki Aziz Petrus Bazilikası’ndan ilham alınarak 1749 yılında mimar Nicolai Eigtved aracılığıyla inşa edilmeye başlanılan Frederik Kilisesi, 31 metre genişliği ve 79 metre yüksekliği sayesinde İskandinavya'nın en büyük kubbesi olarak nitelendiriliyor. Rokoko mimari tarza uygun şekilde tasarlanarak 12 sütun üzerine oturtulan muazzam şaheserin yekpare görüntüsü, Frederiksstaden bölgesini ayrı bir tarihi güzelliğe dönüştürüyor. 1749 yılında yapımına başlanan kilise, parasal zorluklar nedeniyle ancak 1894'te tamamlanabilmiş.

KOPENHAG / TİVOLİ BAHÇELERİ

1843'te kurulan Tivoli Bahçeleri, Kopenhag'ın ünü dünyaya yayılan, Avrupa'da da en çok ziyaret edilen 4'üncü parkı. Tivoli, açık havada hizmet veren yüzlerce eğlence aracının yanı sıra pek çok yeşil alan ve bahçeye de sahip. İki bölümden oluşan ve yaz mevsimi boyunca ziyaretçilere açık olan bir eğlence merkezi konumundaki Tivoli Bahçeleri'nin bir bölümü, 100 bin farklı çiçek türünü barındıran göz alıcı minyatür bahçelerle dolu. Diğer kısmı ise, tema parkları ve eğlence çadırlarından oluşuyor.

KOPENHAG / CHRISTIANSBORG SARAYI

Christiansborg Sarayı, Danimarka Parlamentosu, Devlet Bakanlığı ve Yüksek Mahkeme’ye ev sahipliği yapmaktadır. Buna ek olarak, sarayın bazı kesimleri hala kraliyet ailesi tarafından çeşitli etkinlik ve seremoniler için kullanılmaktadır. Bu alanda inşa edilen ilk sarayın tarihi 12. yüzyıla dayanmaktadır. Fakat bu saray yakılmış ve hemen sonrasında yerine dikilen keza iki saray da aynı akıbete uğramış. Mevcut saray ise 1928 yılında tamamlanmış ve kraliyet konutu olarak tasarlanmıştır. Ancak Kral hiçbir zaman burada yaşamamıştır. Yapının mimarisi neo-barok ve neo-klasik tarzlarının karışımından oluşmaktadır. Sarayın güney kanadında Parlamento bulunurken, Kraliyet Resepsiyon Odaları, Yüksek Mahkeme ve Başbakan’ın ofisi kuzey kanatta yer almaktadır. Sarayın bazı kesimleri rehberli turlar eşliğinde halka açıktır ve önceden rezervasyon yaptırmanız gerekli değildir.

KOPENHAG / FREDERIKSBORG KALESİ

Milli Tarih Müzesine ev sahipliği yapan Frederiksborg Kalesi bir gölün tam ortasında konumlanmış. 17. yüzyıl başlarında inşa edilen kale, o zamanlar Danimarka Kralı olan King Christian IV'ün konutuydu. 1878 yılında ise müze haline getirildi.

KOPENHAG / ORESUND KÖPRÜSÜ

Bu mühendislik harikası olan köprü İsveç şehri Malmö ile Kopenhag'ı birbirine bağlıyor. 1 Temmuz 2000’de açılan 12 kilometrelik geçit, ödül almış çift hatlı demir yolu ve 2 gidiş 2 gelişten oluşan 4 şeritli otoyolu barındıran, 8 kilometrelik köprü ve yapay ada üzerinden geçiş yapılan 4 kilometrelik tünelden oluşmakta. Köprünün kirişler ve dalgakıranlar da dahil olmak üzere büyük bir bölümü karada inşa edilip yüzen vinçlerle yerlerine yerleştirilmişken, kablo destekli bölümün kuleleri doğrudan yerlerinde inşa edilmiş. Denize yüksekliği 57 metre olan köprünün en uzun direğinin yere olan yüksekliği de 204 metre. Köprüden her gün 20 bin kişi geçiyor.

AARUS / OLD TOWN

Burası Danimarka'nın şehir müzesidir. Bu açık hava müzesi, şehirde 17. yüzyıldan kalma bir kasaba görünümü sunmaktadır. Daha doğrusu Danimarka'nın 17 ile 19. yüzyıl arasındaki bütün mimari örnekleri, burada toplanmış ve ziyaretçilere sergilenmektedir. Kasabanın ortasından bir dere geçiyor. Bunun çevresinde: yel değirmenleri, at arabaları, panayır alanları, her türlü dükkanlar ve bunların içinde eskiye dair eşyalar, eskiyi yaşayan ve yaşatan oyuncular ve müzeler görebilirsiniz. Bu oyuncular yani aktörler, köyle ve yapılarla ilgili bilgilere sahiptirler ve hepsi de çok iyi İngilizce bilirler, yani soracağınız sorulara cevap vereceklerdir. Son olarak 1683 yılına tarihlenen “Darphaneler Müdürü Konağı” buraya getirilmiştir. Geleneksel pazaryeri çevresinde 20 farklı şehirden toplanıp buraya getirilmiş ve yeniden kurulmuş 75 ev sergileniyor.

AARHUS / AARHUS KATEDRALİ

Toplam 93 metre uzunluğu ile, Danimarka'nın en uzun katedralidir. Katedral, denizcilerin koruyucu azizi St Clemens'e adanmıştır ve 1201 yılında Romanesk tarzda inşa edilmiştir. Ancak 1330 yılındaki yangında tahrip olmuştur. Tahrip olmasına rağmen, mevcut duvarların bazı bölümleri kullanılarak, 1450-1520 yılları arasında gotik tarzda tuğla olarak yeniden yapılmıştır. Yapının yapımında yaklaşık 1350 tuğla kullanıldığı söyleniyor. Yapı 1200 koltuk kapasitelidir. Günümüzde, burada sık sık konserler düzenlenmektedir. Katedralin içinde “The Votive Ship” yani “Adak Gemi” bulunmaktadır. Bunun gerçek kökeni bilinmemektedir ancak 1720 yılında, Hollanda'da yapıldığı düşünülmektedir.

AARHUS / ARoS SANAT MÜZESİ

Aarhus’taki ARoS Sanat Müzesi, Kuzey Avrupa’nın en büyük müzelerinden biridir. Müzede en dikkat çeken sanat eseri, çatısında bulunan “Gökkuşağı Panoraman (Your Rainbow Panorama)”dır. Bu eser, Danimarka’nın en ünlü sanatçılarından Olafur Eliasson tarafından yapılmıştır. Eserin en önemli özelliği, şehrin 360 derece manzarasını farklı renklerdeki dairesel camın arkasından sunmaktadır. Müzede ayrıca birçok sergi ve yemek salonu da bulunmaktadır.

AARHUS / MARSELİSBORG SARAYI

Danimarka Kraliyet Ailesi’nin Aarhus’ta yaz döneminde ve Noelde yaşadığı saraydır. Muhafızlar her gün öğle saatlerinde nöbet değiştirmektedir. Kraliçenin gül bahçesi, kraliyet ailesinin bulunmadığı zamanlarda halka açıktır. Marselisborg Sarayı’nın güneyinde, geniş Marselisborg Ormanı’nın bir parçası olan Aarhus Botanik Bahçesi ve Geyik Parkı bulunmaktadır.

AARHUS / MOMU MOESGAARD MÜZESİ

Aarhus’un güneyinde bulunan MOMU Moesgaard Müzesi bir arkeoloji ve etnografya müzesidir. Dikdörtgen şeklindeki çatı düzleminde, yaz sezonunda piknik, barbekü, açık hava dersleri ve geleneksel “Yaz Dönümü Günü” şenlik ateşi için bir alan oluşturulmuştur. Müzedeki en önemli eser “Graubelle Adamı”dır. Danimarka’nın Grauballe Köyü’nün yakınındaki bataklıktan çıkarılan bu eser, doğal olarak mumyalanmış bir kadavradır. Bununla birlikte, sergiler ve müzenin mimarisi görülmeye değerdir.

AARHUS / BOTANİK BAHÇESİ

1875 yılında kurulan Aarhus Botanik Bahçesi, Old Town Açık Hava Müzesi’nin kuzeyinde yer almaktadır. Yılın her günü halka açık olan bahçede, Danimarka’nın farklı noktalarından getirilen bitkiler bulunmaktadır. Bununla birlikte şifalı bitkiler için özel bir bölüm vardır. Botanik Bahçesi’nde yürüşe çıkarak küçük bir çay olan Hassel Çayı’nı gezebilirsiniz.

ODENSE / ST. KNUD’S KATEDRALİ

12. yüzyılda Danimarkalı Aziz IV. Knud tarafından yaptırılan St. Knud's Katedrali, Town Hall'ın güneyinde yer alan 3 nefli bir katedraldir. Neflere sonradan kavuşan dini yapının orijinal hali yapımından hemen sonra çıkan büyük bir yangında büyük hasara uğramıştır. Tam tamına 200 yılda tamamlanan katedralin zemin katında, Kral Knud ve ailesinin mezarları da yer alır. Bu sebeple kutsal kabul edilen katedralin dikkat çeken bir diğer özelliği de 1620 yılından kalma bronz yazılara sahip olmasıdır.

ODENSE / EGESKOV ŞATOSU

Egeskov Şatosu, Danimarka’nın Fyn adasının güneyinde yer alır. Şato Avrupa’nın en iyi korunmuş Rönesans su şatosudur. Şato yapısı 1554 yılında Frands Brackenhaus tarafından inşa edildi. Sivil savaşların Count’s Feud sebep olduğu problemlerden dolayı pek çok Danimarkalı asilzade evlerini kale olarak inşa ettiler. Şato, derinliği maksimum 5 metre olan küçük bir göl içinde meşe kazıkları üzerine inşa edilir. Orijinal olarak tek giriş kalkmalı köprüdendir. Hikayeye göre meşe ağacının tümü temeli kurmak için kullanılır. Bundan dolayı ismi Egeskov Meşe ormanıdır. Şato iki adet yapı içeriyor. Şatonun çevresinde 200.000 metrekarelik bir alanı kaplayan park var. Parkta çeşitli bitkiler yer alıyor ve park çeşitli bölümlere ayrılmış. Egeskov, aynı zamanda bir çok müzeye de ev sahipliği yapıyor. Klasik araba ve uçak müzesi,kurtarma araçları müzesi,klasik bisiklet,eski kıyafetler müzesi,bakkal müzesi,oyuncak bebek müzesi. Ayrıca şatonun ikinci bölümünde 1850-1900 yıllara ait moda müzesi de var.