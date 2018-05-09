Erzurum gezilecek yerler: Tarihi 4 bin yıl önceye dayanan Erzurum’un gezilecek tarihi ve turistik yerleri

Antik çağlardan beri önemli bir ticaret ve askeri merkez olmuş, modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına katkı sağlayan 23 Temmuz 1919'da, ulusal birlik ve bağımsızlığın temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi ile Erzurum'un gezilecek tarihi ve turistik yerlerini sizler için derledik...

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Tarihi geçmişi 4.000 yıl öncesine dayanan 1900 metre rakımlı yüksek bir platoda kurulmuş olan Erzurum’da, Hurriler, Urartular, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Sasaniler, Araplar, Selçuklular, Moğollar, İlhanlılar ve Osmanlılar gibi pek çok medeniyetin izleri varlığını sürdürmektedir. İşte Erzurum’un tarihi zenginlikler içerisindeki gezilecek yerleri…

ERZURUM’UN GEZİLECEK YERLERİ…

ÇİFTE MİNARELİ MEDRESE

Erzurum’un sembolü olan medresenin, 13. yüzyılın sonlarında yaptırıldığı kabul edilmektedir. Hatuniye Medresesi de denilmektedir. Yaklaşık 35 x 46 metre boyutlarında olan medrese iki katlı, dört eyvanlı ve açık avlulu medreseler grubunun en önemli örneğidir. Kuzey cephesine hâkim taçkapısı sanat şaheseridir. Osmanlı padişahı 4. Murad’ın emri ile bir süre “Tophane” olarak, daha sonra da “Kışla” olarak kullanılan medrese, 1942-1967 yılları arasında Erzurum Müzesi, günümüzde ise hem müze hem de resim sergi salonu olarak hizmet vermektedir.

YAKUTİYE MEDRESESİ

1994’ten bu yana Türk-İslam Eserleri ve Etnografya Müzesi olarak hizmet veren medrese, taç kapısında bulunan kitabeye göre, İlhanlı Hükümdarı Sultan Olcayto zamanında Gazanhan ve Bolugan Hatun adına, Cemaleddin Hoca Yakut Gazani tarafından 1310 yılında yaptırılmış. Yakutiye Medresesi, Selçuklu Dönemi geleneksel mimari tarzını yansıtır ve dört eyvanlı kapalı avlulu medreseler grubunda yer alır. Kapı ve minarelerdeki çini süslemeler benzersizdir.

ÜÇ KÜMBETLER

Anadolu'da bulunan anıt mezarların en güzel örnekleri arasında yer almaktadır. Üç kümbetten en büyüğünün Emir Saltuk'a ait olduğu ve 12. yüzyılın sonlarında yapıldığı sanılmaktadır. Diğer kümbetlerin kime ait oldukları bilinmemekle beraber 14. yüzyılda inşa edildikleri tahmin edilmektedir. Çifte Minareli Medrese’nin güneyinde bulunur.

ULU CAMİİ

1179 yılında Saltuklu Emiri Nasreddin Aslan Mehmet tarafından yaptırılmıştır. Ulu Camii, diğer adı ile Atabey Camii, Selçuklu mimarisini en güzel eserlerinden biridir. 6.000 kişilik kapasitesi ile cami şehrin en büyük ibadet alanıdır. Sultan 4. Murat zamanında yiyecek deposu olarak kullanılan cami, son olarak, 1957- 1964 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarılmıştır. Caminin içerisinde toplam 40 sütun bulunmaktadır.

TÜRKİYE’DEKİ EN GÜZEL 5 KÜLTÜR MİRASI

ATATÜRK EVİ

19. yüzyılın sonlarında konak olarak yaptırılmıştır. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları, 9 Temmuz 1919’dan, 29 Ağustos 1919’a kadar süren dönemde Erzurum Kongresi çalışmalarının önemli bir kısmını bu konakta sürdürmüştür. 1984 yılında Kültür Bakanlığı’na devredilen konak, devir işlemiyle birlikte Atatürk Evi Müzesi olarak ziyarete açılmıştır. Kareye yakın bir alana oturan yapı, bodrum üzeri iki katlıdır.

TORTUM ŞELALESİ

Dünyanın en büyük şelalelerinden biri olan Tortum Şelalesi, Tortum Gölü'nün Tev Vadisi'ndeki heyelan kütlesini aşarak dökülmesiyle oluşmuştur. 21 metre genişlik ve 48 metre yüksekliğe sahip şelalenin izleme merdivenlerinin nefes darlığı ve kalp rahatsızlıklarını önlediğine inanılmaktadır. Erzurum’un 100 kilometre kuzeyinde, Uzundere ilçesine 16 kilometre mesafede ve Tortum gülünün kuzey kenarında yer almaktadır.

ERZURUM KALESİ

Erzurum Kalesi’nin ilk yapılışı, M. Ö. 1 binde bölgeye hâkim olan Urartular’a kadar uzanmaktadır. Bugün varlığını koruyan kalenin ilk halini ise, 415 yılında Bizans İmparatoru Theodosius inşa ettirmiştir. Çeşitli dönemlerde onarım geçiren kale, son olarak 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman ve 19. yüzyılda II. Mahmut tarafından iki defa onarılmıştır.