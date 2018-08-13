Filipinler gezilecek yerler: Pirinç terasları, yeraltı nehirleri ile büyüleyici ülke Filipinler’in gezi rehberi…

Pasifik Okyanusu'nun batısındaki coğrafyada konumlanan bir Güneydoğu Asya devleti olan Filipinler, irili ufaklı 7.641 adet ada ve adacıktan oluşan dünyanın en büyük 2. takımadalarıdır. Bu adalardan dört bininin ismi yoktur. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan kiliseleri, pirinç terasları, yeraltı nehirleri ile büyüleyici bir ülke olan Filipinler'in gezilecek tarihi ve turistik yerlerinden bazılarını haberimizde bulabilirsiniz...

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Yerleşik hayatın MÖ 4000’li yıllarda başladığına inanılan Filipinler, tarihi boyunca çeşitli ülkelerin istilasına uğramış, hegemonyası altına girmiş ve ismini de İspanyol kralı 2. Felipe'den almış. Muhteşem doğası, kumsalları, yağmur ormanları ile ziyaretçilerini büyüleyen Filipinler, tam bir turizm cenneti. Şimdi size Filipinler’in gezilecek yerlerinden bazılarını tanıtmaya çalışacağız…

FİLİPİNLER GEZİLECEK YERLER

BORACAY

Başkent Manila’nın 315 kilometre güneyinde bulunan ve 10.32 kilometrekarelik alanı kapsayan Visayas Takımadaları’na bağlı bir adadır. Ada, Filipin Turizm Otoritesi ve Aklan eyalet hükümeti tarafından yönetilmektedir. Beyaz kumlu plajları, mükemmel doğasıyla yalnızca Filipinler’in değil, tüm dünyanın en turistik yerlerinden biridir. Sunduğu tatil imkanları ile ödüller alan Boracay, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turist çekmektedir. Ada tek başına ülke ekonomisine yıllık 1 milyar dolarlık katkı sağlıyor.

ÇİKOLATA TEPELERİ

Yaklaşık 1268 koni şekilli aynı boyutlarda tepeler 50 kilometrekareden fazla yer kaplar. Tepeler yeşil otlarla kaplıdır ve kuru mevsimde kahverengi renk alırlar, bu renkten dolayı çikolata tepeleri olarak adlandırılmışlardır. Çikolata Tepeleri Bohol’un en çok turist çeken mekanlarındandır. Bölgenin doğal zenginliklerinin en önemli sembollerindendir. Filipinler Turizm Bakanlığı’nın turizm listesinde yer alır ve ülkenin 3. Ulusal Coğrafik Anıtı olarak UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dahil edilmiştir.

MACTAN ADASI

Cebu Adası’na birkaç kilometre mesafede bulunan yoğun nüfuslu bir adadır. Marcelo Fernan Köprüsü ve Mactan-Mandaue Köprüsü ile Cebu Adası’na bağlanan bölgede yaklaşık 450 bin kişi yaşamaktadır. Tatil köyleri ve plajları ile tanınan dalış, jet ski, yelken gibi aktivitelerin yoğun olarak yapıldığı ada, Filipinler’in görülmesi gereken yerlerindendir.

AYALA MÜZESİ

Filipinler’in kültür, sanat ve tarihi üzerine yapılan araştırmalarda ortaya çıkarılan etnografik ve arkeolojik eserlerin sergilendiği 6 katlı müzedir. Ayala Vakfı tarafından işletilen müze, 1967 yılında kurulmuştur. Heykel, takı, tablo, resim gibi birçok sanat eserine ev sahipliği yapan Ayala Müzesi’nde çağdaş çalışmalar ağırlıktadır. Yerel çalışmalarla yanaşı uluslararası eserlerin de sergilendiği müze mutlaka görülmelidir.

SUMİLON ADASI

Sumilon Adası, Cebu’da bulunan Oslob Belediyesi’nin güneydoğu ucunda yer almaktadır. 24 hektarlık bir alanı vardır ve adanın değişik bölgelerinde akuamarin tonları ve beyaz kumlu plajları olan berrak sulara sahiptir. Filipinler’deki ilk deniz koruma alanıdır. 1974’te Siliman Üniversitesi Dumaguete Şehri Deniz Koruma Alanı’nın rehberliğinde ve yakınlardaki Negros Ormanı’nda deniz koruma alanı olarak kurulmuştur. Ada, ülke çapında ve uluslararası alanda dalış bölgelerinin olağanüstü güzelliği ile ünlüdür. Sumilon, Garden Eel Plaza, Nikki's Wall, Coral Landscape ve Julie's Rock olmak üzere dört ana dalış sahasına sahiptir. Adanın dalış alanları, mükemmel görünürlükleri, çarpıcı resifleri ve ideal ve unutulmaz bir dalış sağlayan çeşitli tropikal deniz canlılarının bolluğu ile ünlüdür. Dalışlar sırasında siyah uçlu köpekbalıklarını gözlemleme imkanı vardır. Adadaki diğer ilgi çekici yerler ise, fırtınalar sırasında sığınmak için balıkçıların kullandığı yüksek mangrovlar ve doğal mağaralar ve bozulmamış bir göl ile dolu doğal bir lagün. Adada dalışın yanı sıra kuş gözlemciliği yapabilir, aile ile plaj piknikleri, balık tutma, yürüyüş, ada turları, kürek çekmeye ve trekking yapabilirsiniz.

INTRAMUROS

Filipinler’in başkenti Manila’nın tarihi merkezi ve en eski bölgesidir. Ciudad Murada (Walled City) olarak da bilinen en ünlü özelliği, neredeyse tüm ilçeyi çevreleyen yaklaşık üç mil uzunluğundaki devasa taş duvarlar ve surlar. Intramuros, “duvarların içinde” anlamına gelen Latince bir kelimedir ve duvarların dışındaki bölge “duvarın dışında” anlamına gelen extramuros olarak adlandırılır. Intramuros, Manila’nın İspanyol sömürge döneminin en etkili ve varlıklı vatandaşlarının yaşadığı yerdi.

SAN AGUSTİN KİLİSESİ

San Agustin Kilisesi, Manila’daki tarihi surlu Intramuros şehrinin içinde yer alan St. Augustine Tarikatı’nın himayesinde bir Roma Katolik kilisesidir. Mimar Juan Macias tarafından tasarlanan kilise, 1586 ve 1607 yılları arasında Barok mimari tarzıyla inşa edilmiştir. Filipinler’in tarihi yerlerinden biridir ve günümüzde de ibadete açıktır. 1976 yılında Filipinler Hükümeti tarafından Ulusal Tarihi Anıt ilan edilmiştir. İspanyol sömürge döneminde inşa edilen dört Filipin kilisesinden biri olan San Agustin Kilisesi ‘Barok Kiliseler’ adıyla kolektif halinde 1993 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dahil edilmiştir. Filipinler'in en eski kilisesi olup, II.Dünya Savaşı sırasında Intramuros yani eski şehirde sağlam kalan tek yapı olma özelliğini taşıyor.

ÇEŞİTLİ ÜLKELERDEN 5 GÜZEL MAĞARA

PİRİNÇ TERASLARI

Filipinler’in saklı mücevheri, dünyanın 8. harikası, 1995 yılında UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası olarak koruma altına alınan Banaue Pirinç Terasları, 2000 yıl önce Luzon Adası’nın yerlileri olan “Ifugao” lar tarafından yapılmıştır. Teraslar, deniz seviyesinden yaklaşık 1500 metre yükseklikte yer alan bu teraslarda dünyaca ünlü “tinoen” pirinçleri üretilmekte ve dünyaya ihraç edilmektedir. Manila ve Baguio’dan Banaue Pirinç Terasları’na, şehirlerarası otobüslerle 8-9 saat süren bir yolculuk sonrası ulaşım mümkündür. Manila’ya 300 kilometre mesafedeki bölgede sınırlı konaklama imkanı vardır. Bu sebeple yüksek sezonda mutlaka önceden rezervasyon yapılması gereklidir.

PUERTO PRINCESA YERALTI NEHRİ

Puerto Princesa Yeraltı Nehri, Filipinler'in Palawan Adası'nda yer alıyor. Palawan Adası, plajları, çevresindeki adacıklar, olağanüstü bir sualtı zenginliği ve devasa bir yeşil alana sahip. Sahip olduğu yeşil alanlar sebebiyle ada, aynı zamanda ‘yeşil ada' olarak da adlandırılıyor. Yeraltı Nehri aynı zamanda 2011'de, Halong Koyu, Table Mountain ve Iguazu Şelaleri gibi diğer doğa harikalarıyla beraber Dünyanın Yeni 7 Harikası arasına alınmış. Yeraltında 8.2 kilometre uzunluğunda uzanan bu nehir, Meksika'nın Yucatan Yarımadası'nda yer alan Cenote Angelita Yeraltı Nehri 2007'de keşfedilinceye dek dünyanın en uzun yeraltı nehri olarak biliniyormuş. Yerin yüzeyinde değil, yer altındaki mağaranın içinden akıp giden ve sonunda Güney Çin Denizi ile birleşen Puerto Princesa Yeraltı Nehri'nin tarihi 23 milyon yıl öncesine dayanıyor. Milyonlarca yıl boyunca kireçtaşı kayalıklarının şekillenmesiyle oluşan sarkıt ve dikitlerin içerisinden geçen nehir, bambaşka bir dünya. Koruma altındaki mağaranın içerisinde binlerce yarasa, kırlangıç ve karanlıkta yaşayan farklı hayvan türü barınıyor. Nehrin içinden akıp gittiği mağaranın yüksekliği ‘kubbe’ ismi verilen bölümde nehirden yeryüzüne kadar 300 metrenin üzerinde yükseliyor.

MAYON YANARDAĞI

Ülkenin Luzon Adası’ndaki Albay ilinde bulunan aktif bir stratovolkandır. Zirvesi 2.463 metre yüksekliğe sahip olan Mayon Yanardağı bir koniyi andırması sebebiyle zaman zaman ‘mükemmel koni’ adıyla da anılmaktadır. Filipinler’in en aktif yanardağlarından biridir, en son 2013 yılında patlamıştır ve 30 bin kişinin bölgeden tahliye olmasına sebep olmuştur. Filipinler’in simgesi haline gelen yanardağ, 1938 yılında çevresiyle beraber ulusal park ilan edilmiştir. Ülkenin ilk milli parkı olma unvanını elde eden Mayon Yanardağı, daha sonra tabiat parkı olarak belirlenmiştir.

TAAL VOLKANI

Doğal güzelliği ile Taal Volkanı, tırmanış ve doğa sporlarıyla ilgilenenler için tam bir cennet. Taal Adası'nda bulunan volkan, dünyadaki en küçük aktif yanardağı olma unvanına sahip ve şu ana kadar 33’ten fazla patlama meydana gelmiş. Yürüyüş turları sayesinde Taal Gölü’ne gidebilir ve yanardağı görebilen Tagatay sırtı boyunca yol alabilirsiniz. Makul fiyatlar karşılığında bölgeye günübirlik geziler düzenleniyor.

RİZAL PARK

Filipinler’in başkenti Manila’nın Intramuros eski şehir bölgesinde bulunan tarihi bir kent parktır. Asya’nın en büyük kentsel parklarından biri olarak bilinen bölge, 1820 yılında kurulmuş olup tam 58 hektarlık alanı kapsamaktadır. Rizal ismi ise 30 Aralık 1896’da idam edilen ve milli bir kahraman olan José Rizal’ın adından geliyor. Bu, İspanya’ya karşı devrimi başlatan oldukça önemli bir olaydı. Ayrıca 4 Temmuz 1946’da Amerika Birleşik Devletleri’nden bağımsızlığın ilan edildiği bir yer olmasıyla da yerli halk tarafından büyük ilgi görüyor. Parkın içerisinde bulunan ve ülkenin en değerli heykellerinden biri olan Rizal Anıtı bronz ve granitten yapılmıştır. Peyzajlı alanları, yürüyüş ve bisiklet yollar ile ülkenin en muhteşem dinlenme alanlarından biridir.

FİLİPİNLER ULUSAL MÜZESİ

Filipinler Ulusal Müzesi, hem kültürel mirası hem de ülkenin doğal tarihini en iyi şekilde yansıtan müzelerden biri olmasıyla ünlü. 18. yüzyıldan kalma ünlü sanat sergileri burada sergileniyor. Rizal Park’ın yakınındaki merkezi konumu sayesinde de müzeye kolaylıkla ulaşabilirsiniz.