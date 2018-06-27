Kınalıada’nın gezilecek yerleri: Tarihi yapıları ile Kınalıada…

“Kınalı” adını kum taşı uçurumlarının kızılımtrak renginden alan ve Prens Adaları diye bilinen ada topluluğu içinde en küçüğü olan Kınalıada'nın gezilecek yerlerinden bazılarını haberimizde bulabilirsiniz...

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İstanbul'a en yakın ada olmasından dolayı, Bizans döneminde ada sürgünlerinin çoğu buraya getirilmiştir. Bu sürgünlerin en önemlisi Romen Diyojen'dir. Eski adı Proti olan Kınalıada’nın gezilecek yerlerini merak ettiyseniz haberimizi okumanızı tavsiye ediyoruz…

KINALIADA’NIN GEZİLECEK YERLERİ

HRİSTOS (İSA) MANASTIRI

Hristos (İsa) Manastırı, günümüze kadar ulaşan tek manastır. Manastır, 20. yüzyılda bir süre yetimhane olarak kullanılmış. 1. Dünya Savaşı'nda askeri karargah olmuş, 1917 Rus Devrimi sırasında da Beyaz Ruslara ev sahipliği yapmış. 820 yılında Aya İrini Kilisesi'ndeki bir çatışmada öldürülen İmparator 5. Leo bu manastırda yatıyor.

SURP KRİKOR LUSAVORİÇ ERMENİ KİLİSESİ

1854-1857 yılları arasında inşa edilen Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi, Kınalıada’nın önemli tarihi yapılarındandır. Kilise, I. Abdülmecit’in fermanıyla yapılmaya başlanmış, Ermeni Patriği Hagop tarafından açılışı yapılmıştır. Kilisenin yarım apsisi doğusunda, narteksi ise batısında yer almakta. Bu tarihi yapının mimarisinde 1859 yılında Hasköylü ressam Ananias’ın resimleri görülmektedir. Sade bir mimariye sahip olan yapı, Kınalıada’daki tek Ermeni Ortodoks kilisesidir.

İSTANBUL’A YAKIN 5 KAMP ROTASI

SİRAKYAN EVLERİ

1900’lü yıllarda Kınalıada’da yaşayan Sirakyan ailesine ait olan Sirakyan İkiz Evlerin mimarı ise Avedisyan Kalfa. Üç katlı olan bu ahşap köşklerde 11 oda bulunuyor. Dik çatı ve simetri harikası mimarileriyle dikkat çekiyor.

KINALIADA CAMİİ

Çarşı Caddesinde yer alan Camii 1964'te inşa edilmiştir. Adnan Menderes'in Karaköy Meydanındaki mescidi monte etme girişimleri sonuçsuz kalınca mimar Başar Acarlı tarafından yapılmıştır. Deniz kenarındaki 450 metrekarelik bir alan üzerine kurulu caminin avlusunda, şadırvan, cemaat odası, sağlık merkezi, gasilhane ve su sarnıcı mevcut.

DÖNÜŞÜM MANASTIRI

Manastır Tepesi’nde bulunan Dönüşüm Manastırı’nın Bizans dönemine ait bir manastır kalıntısının üzerine yapıldığı biliniyor. Türklerin fethinden sonra yavaş yavaş yıkılmaya başlayan manastır, 1720’li yıllarda Sakızadalı olduğu bilinen bir grup tüccar tarafından yenilenmiştir. Orijinal katolik kilisesindeki bazı ikonlar İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi'nde saklanıyor. Şimdiki ikonlar Rus yapımdır ve 1723'te Çar Büyük Petro tarafından gönderilmiştir.