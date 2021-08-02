Haluk Levent uyardı, yangın termik santrale ulaştı!

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bulunan ünlü sanatçı Haluk Levent, Milas’ta başlayıp Bodrum’a ardından yeniden Milas ormanlarına ve köylerine yönelen yangınların termik santrali tehdit ettiğini belirterek sosyal medyadan destek isteğinde bulundu.

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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Beyciler Köyü'nde başlayan ve Bodrum'dan sonra yeniden Milas ilçe sınırlarına yönelen dev orman yangını ile ilgili olarak paylaşım yapan ünlü sanatçı Haluk Levent, yangın için destek istedi.

Haluk Levent “Bodrum'dayız ve lojistik destek için buradayız. Herkes canla başla çalışıyor., Ancak maalesef Çökertme'de , Mazı'da Ören'de çok büyük sıkıntılar var. Ve Ören'de termik santrale yakınlaşma durumu var. Havadan destek bekleniyor” dedi.