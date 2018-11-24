Kadın cinayetleri yüzde 392 arttı

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Başak KAYA / Ankara

CHP Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, “AKP iktidarları döneminde kadına yönelik şiddet katlanarak arttı. 2002-2017 yılları arasında 14 bin 293 kadın cinayeti işlendi; işlenen bu cinayetlerin en az yarısı aile içi şiddet sonucu gerçekleşti. 2003 ile 2017 yılları kadın cinayetleri de yüzde 392 arttı” dedi.

Karabıyık, 2018 yılının ilk on ayında 344 kadının öldürüldüğünü, 242 kadının ise cinsel saldırıya maruz kaldığını dile getirerek, resmi verilere göre yaşamının herhangi bir döneminde eşi veya eski eşi tarafından fiziksel şiddete maruz bırakılan kadınların oranının yüzde 39.3, yaşadıkları şiddeti kimseye anlatamayan kadınların oranının ise yüzde 48.5 olduğuna dikkat çekti.

İKİ KANUN TEKLİFİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca da, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve sığınma evleri konusunda iki ayrı kanun teklifini TBMM'ye sundu.. Karaca, sığınma evi açılması için 100 bin nüfus şartının 10 bine düşürülmesi için düzenleme öngören teklifinde, kadına yönelik şiddet yasada özel suç olarak tanınmasını istedi. Karaca, “Mevcut konuk evleri sadece sayı olarak değil içerik ve işleyiş bakımından da yetersiz. Kadına yönelik şiddet özel bir suç olarak tanımlanmalıdır. İyi hal indirimi de kadın cinayetleri sanıkları için uygulanmamalıdır” dedi.