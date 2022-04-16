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Karabük’te nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak görüntülendi

Karabük'te nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak görüntülendi. Yol kenarına kadar inen vaşak o sırada aracıyla geçmekte olan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.

Yayınlanma: 15:23 - 16 Nisan 2022 Güncellenme:
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Karabük’te nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak görüntülendi

Türkiye’de birinci derecede koruma altında bulunan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan türler bölümünde kırmızı listede yer alan vaşak, Ardahan’da görüntülendi.

Karabük-Kastamonu sırında Adnan Kapucu isimli vatandaş aracıyla seyir halindeyken nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşağı gördü ve o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı.

‘Ormanın hayaleti’ olarak da bilinen vaşak bir süre sonra gözden kayboldu. (İHA)

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